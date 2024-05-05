Уночі ППО знищила 23 з 24 ворожих БпЛА
Київ • УНН
23 ударні безпілотники були знищені в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях під час нападу рф на Україну минулої ночі.
Сьогодні вночі у результаті бойових дій було знищено 23 ударних безпілотників в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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Уночі російські окупанти з північного та південного напрямків за допомогою 24 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136" атакували Україну. Пускові райони були зафіксовані в курській області рф та біля мису Чауда на Криму.
Повітряний напад був відбитий зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України. У результаті бойових дій було знищено 23 ударних безпілотників в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Ворожа тактична авіація активно діє на сході України05.05.24, 04:53 • 23422 перегляди