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Уночі ППО знищила 23 з 24 ворожих БпЛА

Уночі ППО знищила 23 з 24 ворожих БпЛА

Київ • УНН

 • 76177 перегляди

23 ударні безпілотники були знищені в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях під час нападу рф на Україну минулої ночі.

Сьогодні вночі у результаті бойових дій було знищено 23 ударних безпілотників в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

Уночі російські окупанти з північного та південного напрямків за допомогою 24 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136" атакували Україну. Пускові райони були зафіксовані в курській області рф та біля мису Чауда на Криму.

Повітряний напад був відбитий зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України. У результаті бойових дій було знищено 23 ударних безпілотників в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Ворожа тактична авіація активно діє на сході України05.05.24, 04:53 • 23422 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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