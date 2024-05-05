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Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА
23 ударных беспилотника были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях во время нападения рф на Украину прошлой ночью.
рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет
Прошлой ночью враг трижды обстрелял из артиллерии город Очаков Николаевской области, но обошлось без жертв.
За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела
За минувшие сутки рф осуществила 5 ракетных, 69 авиационных ударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа
В селе Колонщина Киевской области 49-летний водитель на автомобиле Volkswagen сбил 42-летнего велосипедиста, в результате чего велосипедист был госпитализирован с травмами головы и переломом черепа.
В Австралии полиция застрелила подростка
16-летний парень был застрелен полицией в Перте, Австралия, после того, как он напал с ножом на мужчину на парковке строительного магазина.
Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая
Сегодня, пятого мая, во многих странах мира свой профессиональный праздник отмечают акушерки. Акушерство считается старейшим направлением медицины. Первые сведения о бабках-повитухах появились в еще Древнем Египте.
Посол Северной Кореи заявил, что новые группы мониторинга санкций против Северной Кореи терпят неудачу
Посол Северной Кореи в ООН назвал обреченными на провал усилия США и их союзников по созданию новых групп по мониторингу санкций против страны.
Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто исключил прямую военную интервенцию в Украине против рф, отметив политику Италии по оказанию помощи Украине, но исключая прямое вмешательство в конфликт.
Сегодня православные украинцы празднуют Пасху: история, традиции, обычаи
Сегодня, пятого мая, христиане восточного обряда отмечают один из величайших религиозных праздников - Воскресение Господне. Согласно Библии, Иисус Христос умер на кресте в пятницу, около трех часов после полудня. Считается, что душа Иисуса Христа вернулась в его тело ночью с субботы на воскресенье.
Угрозы взрыва в синагогах Нью-Йорка: Городской чиновник отметил их недостоверность
Четыре синагоги на Манхэттене, Нью-Йорк, получили в субботу угрозы о минировании. Однако городской чиновник Марк Д. Левин подчеркнул, что ни одна из этих угроз не была признана департаментом полиции Нью-Йорка достоверной.