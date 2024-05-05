Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА

Сегодня ночью в результате боевых действий было уничтожено 23 ударных беспилотников в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Ночью российские оккупанты с северного и южного направлений с помощью 24 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136" атаковали Украину. Пусковые районы были зафиксированы в курской области рф и у мыса Чауда на Крыму.

Воздушное нападение было отражено зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины. В результате боевых действий было уничтожено 23 ударных беспилотника в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Вражеская тактическая авиация активно действует на востоке Украины