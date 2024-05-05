Цієї ночі ворог застосував “шахеди” з мису Чауда та курської області - Євлаш

росіяни вирішили зіпсувати українцям свято, застосувавши для своїх ударів дрони типу "шахед", які летіли з мису Чауда та курської області. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

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Ми бачимо зараз на Великдень все ж таки ворог не зміг дати спокою, спокійно провести це велике християнське свято. Вирішив все ж таки спаскудити його, застосувавши свої удари безпілотними літальними апаратами типу "шахед". Тактика переважно незмінна залишається, ворог застосовує їх із тимчасово окупованої території з мису Чауда. Цього разу він використовував їх і із курської області

Він зазначив, що росіяни час від часу дещо можуть змінювати місця пусків.

Може запускати (шахеди - ред.) з бєлгородської, а може запускати періодично, наприклад два з Чауди, два з курська. Вони можуть міняти маршрути всередині країни. Наприклад, зустрітися, потім розділитися, потім, наприклад, облетіти якесь місто і намагатися заходити на ціль. Тобто вони програмовані, росіяни, які запускають ці дрони, аналізують маршрути та продумують нові якісь ділянки, де вони ще не запускали, чи аналізують попередню якусь інформацію для того, щоб застосовувати ці дрони у подальшому