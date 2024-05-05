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Цієї ночі ворог застосував “шахеди” з мису Чауда та курської області - Євлаш

Цієї ночі ворог застосував “шахеди” з мису Чауда та курської області - Євлаш

Київ • УНН

 • 22725 перегляди

Росіяни запустили безпілотники "Шахід" з мису Чауда в Криму та Курській області, щоб зіпсувати святкування Великодня в Україні, але 23 ударні безпілотники були знищені в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

росіяни вирішили зіпсувати українцям свято, застосувавши для своїх ударів дрони типу "шахед", які летіли з мису Чауда та курської області. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ми бачимо зараз на Великдень все ж таки ворог не зміг дати спокою, спокійно провести це велике християнське свято. Вирішив все ж таки спаскудити його, застосувавши свої удари безпілотними літальними апаратами типу "шахед". Тактика переважно незмінна залишається, ворог застосовує їх із тимчасово окупованої території з мису Чауда. Цього разу він використовував їх і із курської області

- сказав Євлаш.

Він зазначив, що росіяни час від часу дещо можуть змінювати місця пусків.

Може запускати (шахеди - ред.) з бєлгородської, а може запускати періодично, наприклад два з Чауди, два з курська. Вони можуть міняти маршрути всередині країни. Наприклад, зустрітися, потім розділитися, потім, наприклад, облетіти якесь місто і намагатися заходити на ціль. Тобто вони програмовані, росіяни, які запускають ці дрони, аналізують маршрути та продумують нові якісь ділянки, де вони ще не запускали, чи аналізують попередню якусь інформацію для того, щоб застосовувати ці дрони у подальшому

- додав Євлаш.

Також речник, відповідаючи на питання, чи має Україна засоби для того, щоб дістати до мису Чауда в Криму, сказав, що "це секретна інформація".

Нагадаємо

Сьогодні вночі у результаті бойових дій було знищено 23 ударних безпілотники в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Павло Башинський

Павло Башинський

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