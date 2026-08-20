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"Это не война на поле боя": ЕС и Молдова осудили атаку рф на Украину 20 августа

Киев • УНН

 • 11994 просмотра

ЕС заявил об ударе рф по детской больнице и гражданским лицам. Молдова осудила пролёт российского дрона, в Киеве погибли 15 человек.

"Это не война на поле боя": ЕС и Молдова осудили атаку рф на Украину 20 августа

Соседи Украины осудили масштабную российскую атаку, произошедшую в ночь на 20 августа. Об этом сообщает УНН.

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Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отметила, что россияне нанесли удар по детской больнице.

Это не война на поле боя. Солдаты не воюют против солдат. россия убивает гражданских и бомбит жилые дома и детские больницы. Мы должны громко об этом говорить. Мы должны писать об этом, чтобы мир помнил о военных преступлениях, совершённых россией в Украине. Мы никогда не должны забывать

 - говорится в её сообщении.

В то же время министерство иностранных дел Молдовы осудило вторжение российского БПЛА в своё воздушное пространство во время атаки на Украину.

Мы решительно осуждаем масштабный совместный ракетный и беспилотный удар, нанесённый ночью по Украине и направленный против гражданской, энергетической, железнодорожной и логистической инфраструктуры. В результате погибло много людей, а десятки получили ранения. Один из беспилотников, атаковавших Украину, также пересёк воздушное пространство Республики Молдова - это ещё одно нарушение международного права и серьёзная угроза нашему суверенитету и безопасности. Молдова выражает полную солидарность с Украиной и украинским народом

- заявили в МИД соседней страны.

Напомним

В Киеве в результате массированной российской атаки число погибших увеличилось до 15 человек.

Евгений Устименко

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