"Це не війна на полі бою": ЄС і Молдова засудили атаку рф по Україні 20 серпня
Київ • УНН
ЄС заявив про удар рф по дитячій лікарні та цивільних. Молдова засудила проліт російського дрона, у Києві загинули 15 людей.
Сусіди України засудили масштабну російську атаку, що сталась у ніч на 20 серпня. Про це повідомляє УНН.
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Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що росіяни вдарили по дитячій лікарні.
Це не війна на полі бою. Солдати не воюють проти солдатів. росія вбиває цивільних і бомбить житлові будинки та дитячі лікарні. Ми мусимо голосно про це говорити. Ми мусимо про це писати, щоб світ пам’ятав про військові злочини, скоєні росією в Україні. Ми ніколи не повинні забувати
Водночас міністерство закордонних справ Молдови засудило вторгнення в свій повітряний простір російського БПЛА під час атаки на Україну.
Ми рішуче засуджуємо масштабний спільний ракетний та безпілотний удар, здійснений вночі проти України, спрямований проти цивільної, енергетичної, залізничної та логістичної інфраструктури. В результаті загинуло багато людей, а десятки отримали поранення. Один із безпілотників, що атакував Україну, також перетнув повітряний простір Республіки Молдова - це ще одне порушення міжнародного права та серйозна загроза нашому суверенітету й безпеці. Молдова висловлює повну солідарність з Україною та українським народом
Нагадаємо
У Києві внаслідок масованої російської атаки кількість загиблих збільшилася до 15 людей.