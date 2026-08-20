"Це не війна на полі бою": ЄС і Молдова засудили атаку рф по Україні 20 серпня

Сусіди України засудили масштабну російську атаку, що сталась у ніч на 20 серпня. Про це повідомляє УНН.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що росіяни вдарили по дитячій лікарні.

Це не війна на полі бою. Солдати не воюють проти солдатів. росія вбиває цивільних і бомбить житлові будинки та дитячі лікарні. Ми мусимо голосно про це говорити. Ми мусимо про це писати, щоб світ пам’ятав про військові злочини, скоєні росією в Україні. Ми ніколи не повинні забувати