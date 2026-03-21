Энергетики восстанавливают электроснабжение после удара РФ по энергообъектам в ряде областей - Зеленский
Киев • УНН
Энергетики ликвидируют последствия атак на объекты в Черниговской, Запорожской и других областях. Продолжаются ремонтные работы для возвращения электричества.
Энергетики продолжают восстанавливать электричество, поврежденное в результате российского удара по энергетическим объектам в ряде областей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
"Говорили с премьер-министром Свириденко и министром энергетики Шмыгалем по ситуации после российских ударов. На Черниговщине были значительные отключения, сейчас часть региона без электричества, ремонтные работы продолжаются", - сказал он в вечернем видеообращении.
Также продолжаются ремонтные работы после удара по энергетическому объекту в Запорожье. Были удары на Сумщине, Днепропетровщине, Донетчине и Харьковской области.
"Всюду, где это нужно, действуют подразделения ГСЧС Украины. Хочу поблагодарить всех, кто работает ради людей и ради того, чтобы был свет. Аварийные и ремонтные бригады, коммунальные службы, все работают", - отметил Президент.
Войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Запорожья, в городе могут быть перебои со светом21.03.26, 17:48 • 4154 просмотра