Енергетики відновлюють електропостачання після удару рф по енергооб'єктах у низці областей - Зеленський
Київ • УНН
Енергетики ліквідовують наслідки атак на об'єкти у Чернігівській, Запорізькій та інших областях. Тривають ремонтні роботи для повернення електрики.
Енергетики продовжують відновлювати електрику, пошкоджену внаслідок російського удару по енергетичних об’єктах в низці областей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Деталі
"Говорили з прем'єр-міністром Свириденко та міністром енергетики Шмигалем по ситуації після російських ударів. На Чернігівщині були значні відключення, зараз частина регіону без електрики, ремонтні роботи тривають", - сказав він у вечірньому відеозверненні.
Також тривають ремонтні роботи після удару по енергетичному об'єкту в Запоріжжі. Були удари на Сумщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Харківській області.
"Всюди, де це потрібно, діють підрозділи ДСНС України. Хочу подякувати всім, хто працює заради людей та заради того, щоб було світло. Аварійні та ремонтні бригади, комунальні служби, всі працюють", - зазначив Президент.
