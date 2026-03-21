Війська рф атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя, у місті можуть бути перебої зі світлом
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. У місті виникли перебої зі світлом та пошкоджено вікна в навколишніх будівлях.
У суботу вдень російські війська атакували критичну інфраструктуру в Запоріжжі, у деяких районах області спостерігаються перебої з електропостачанням. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
О 16:10 Федоров повідомив, що "росіяни атакують обласний центр", "у місті лунають вибухи, є задимлення в одному з районів".
Згодом він уточнив, що росіяни атакують критичну інфраструктуру області.
В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею. Попередньо, без постраждалих
