Войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Запорожья, в городе могут быть перебои со светом
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по объектам инфраструктуры Запорожья. В городе возникли перебои со светом и повреждены окна в окрестных зданиях.
В субботу днем российские войска атаковали критическую инфраструктуру в Запорожье, в некоторых районах области наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
В 16:10 Федоров сообщил, что "россияне атакуют областной центр", "в городе раздаются взрывы, есть задымление в одном из районов".
Впоследствии он уточнил, что россияне атакуют критическую инфраструктуру области.
В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной. Предварительно, без пострадавших
Атака рф на Запорожье 21 марта – стало известно о состоянии пострадавших21.03.26, 11:59 • 3940 просмотров