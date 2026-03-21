Атака рф на Запорожье 21 марта – стало известно о состоянии пострадавших
Киев • УНН
Медики оценивают состояние шести раненых как средней тяжести и легкое. Двое детей имеют контузии, а один мужчина остается под наблюдением врачей в больнице.
Состояние пострадавших от российской атаки на Запорожье 21 марта медики оценивают как средней тяжести и легкое. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Женщинам 84 и 74 лет диагностирована острая реакция на стресс, после получения медицинской помощи они будут лечиться дома. У девушек минно-взрывные травмы и контузии. Состояние 46-летнего мужчины - среднее - он остается под наблюдением врачей. 44-летние женщина и мужчина будут лечиться дома
21 марта российский беспилотник атаковал Запорожье. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Ранения получили две девочки в возрасте 11 и 15 лет, частный дом в городе полностью разрушен.
Впоследствии количество пострадавших в Запорожье увеличилось до шести человек.