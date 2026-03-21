Кількість поранених у Запоріжжі зросла після атаки дрона рф 21 березня
Київ • УНН
Через удар безпілотника у місті постраждали шість осіб та загинуло двоє людей. Один приватний будинок повністю зруйновано внаслідок влучання ворога.
У Запоріжжі внаслідок російської атаки 21 березня збільшилась кількість постраждалих. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Вже 6 людей отримали поранення. До медиків звернувся ще один чоловік та двоє жінок. Усім надають допомогу.
Нагадаємо
21 березня російський безпілотник атакував Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Поранення отримали дві дівчинки віком 11 та 15 років, приватний будинок у місті повністю зруйновано.