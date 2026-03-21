Дрон рф знищив будинок у Запоріжжі - двоє людей загинули, є поранені
Київ • УНН
Внаслідок атаки БПЛА загинули чоловік і жінка. Поранення отримали дві дівчинки віком 11 та 15 років, приватний будинок у місті повністю зруйновано.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 21 березня загинули чоловік і жінка. Також збільшилася кількість постраждалих - дві дитини отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
Нагадаємо
В ніч на суботу 21 березня в окупованому Криму пролунала серія вибухів.