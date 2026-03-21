Дрон рф уничтожил дом в Запорожье - два человека погибли, есть раненые
Киев • УНН
В результате атаки БПЛА погибли мужчина и женщина. Ранения получили две девочки в возрасте 11 и 15 лет, частный дом в городе полностью разрушен.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
В результате российской атаки на Запорожье 21 марта погибли мужчина и женщина. Также увеличилось количество пострадавших - двое детей получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Подробности
Напомним
В ночь на субботу 21 марта в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.