Число раненых в Запорожье возросло после атаки дрона рф 21 марта
Киев • УНН
Из-за удара беспилотника в городе пострадали шесть человек и погибли два человека. Один частный дом полностью разрушен в результате попадания врага.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
В Запорожье в результате российской атаки 21 марта увеличилось количество пострадавших. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Подробности
Уже 6 человек получили ранения. К медикам обратился еще один мужчина и две женщины. Всем оказывают помощь.
Напомним
21 марта российский беспилотник атаковал Запорожье. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Ранения получили две девочки в возрасте 11 и 15 лет, частный дом в городе полностью разрушен.