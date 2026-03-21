Атака рф на Запоріжжя 21 березня - стало відомо про стан постраждалих
Київ • УНН
Медики оцінюють стан шести поранених як середній та легкий. Двоє дітей мають контузії, а один чоловік залишається під наглядом лікарів у лікарні.
Стан постраждалих від російської атаки на Запоріжжя 21 березня медики оцінюють як середній та легкий. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Жінкам 84 та 74 років діагностована гостра реакція на стрес, після отримання медичної допомоги вони лікуватимуться вдома. У дівчат мінно-вибухові травми та контузії. Стан 46-річного чоловіка - середній - він лишається під наглядом лікарів. 44-річні жінка та чоловік лікуватимуться вдома
21 березня російський безпілотник атакував Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Поранення отримали дві дівчинки віком 11 та 15 років, приватний будинок у місті повністю зруйновано.
Згодом кількість постраждалих у Запоріжжі збільшилась до шести людей.