Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

Украинская аграрная продукция больше экспортируется по Черному морю, Дунаю и поездам. В то же время экспорт агропродукции значительно уменьшился автодорогами из-за логистики и недостатка водителей из-за мобилизации. Об этом во время брифинга рассказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, передает УНН.

Наладился экспорт по Черному морю, Дунаю и поездам. Автодорогой значительно уменьшился, поскольку логистика дороже. На сегодня не хватает водителей по причине мобилизации. Границы сегодня не блокируются польскими фермерами или перевозчиками. Я думаю, что ближайшее время и не будет блокироваться. Потому что, возможно, будет такое, что они сами будут нуждаться в нашей продукции. Они (поляки - ред.) или другие страны ЕС, потому что прогнозируется гораздо меньший у них урожай, как рапса так и продовольственной пшеницы - сказал Соломчук.

Напомним

Прошлогоднего урожая в Украине почти не осталось, экспорт продукции будет наращиваться с новым урожаем.

На фоне усиленной мобилизации в Украине начинает ощущаться дефицит рабочей силы – Bloomberg