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Експорт агропродукції автошляхами значно зменшився, бо мобілізація стала причиною нестачі водіїв - нардеп

Експорт агропродукції автошляхами значно зменшився, бо мобілізація стала причиною нестачі водіїв - нардеп

Київ • УНН

 • 42265 перегляди

Експорт сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом значно скоротився через проблеми з логістикою та нестачу водіїв, спричинених мобілізацією, тоді як експорт через Чорне море, Дунай та залізничним транспортом покращився.

Українська аграрна продукція більше експортується по Чорному морю, Дунаю та потягами. Водночас експорт агропродукції значно зменшився автошляхами через логістику та нестачу водіїв через мобілізацію. Про це під час брифінгу розповів народний депутат, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, передає УНН.

Налагодився експорт по Чорному морю, Дунаю та потягами. Автошляхом значно зменшився, оскільки логістика дорожче. На сьогодні не вистачає водіїв по причині мобілізації. Кордони сьогодні не блокуються польськими фермерами чи перевізниками. Я думаю, що найближчий час і не буде блокуватися. Тому що, можливо, буде таке, що вони самі будуть потребувати нашої продукції. Вони (поляки - ред.) або інші країни ЄС, тому що прогнозується набагато менший у них урожай, як ріпаку так і продовольчої пшениці

- сказав Соломчук.

Нагадаємо

Минулорічного врожаю в Україні майже не залишилося, експорт продукції буде нарощуватися з новим урожаєм.

На тлі посиленої мобілізації в Україні починає відчуватись дефіцит робочої сили – Bloomberg 01.06.24, 19:03 • 45559 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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