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В Україні майже не залишилося перехідних залишків врожаю - Соломчук

В Україні майже не залишилося перехідних залишків врожаю - Соломчук

Київ • УНН

 • 25891 перегляди

В Україні майже не залишилося перехідних рослинних залишків від минулорічного врожаю, тому збільшення експорту можна очікувати тільки після збору нового врожаю.

Минулорічного врожаю в Україні майже не залишилося, експорт продукції буде нарощуватися з новим урожаєм. Про це під час брифінгу розповів народний депутат, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, передає УНН.

В другому кварталі по експорту питань не було, більшість експортувалася по морю. Останні місяці через коридори наших західних партнерів до ЄС, чи до портів Гданська, Балтійських країн. Вже перехідні залишки залишилися маленькі, врожаю минулорічного майже не залишилося, так що експорт буде нарощуватися з новим урожаєм

- сказав Соломчук.

Нагадаємо

З 5 червня запрацюють оновленні правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. Це стосується яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду та цукру, на який квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась.

Цього року урожай зернових та олійних культур прогнозується на рівні близько 75 млн тонн - нардеп03.06.24, 12:17 • 16653 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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