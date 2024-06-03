В Україні майже не залишилося перехідних залишків врожаю - Соломчук
Київ • УНН
В Україні майже не залишилося перехідних рослинних залишків від минулорічного врожаю, тому збільшення експорту можна очікувати тільки після збору нового врожаю.
Минулорічного врожаю в Україні майже не залишилося, експорт продукції буде нарощуватися з новим урожаєм. Про це під час брифінгу розповів народний депутат, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, передає УНН.
В другому кварталі по експорту питань не було, більшість експортувалася по морю. Останні місяці через коридори наших західних партнерів до ЄС, чи до портів Гданська, Балтійських країн. Вже перехідні залишки залишилися маленькі, врожаю минулорічного майже не залишилося, так що експорт буде нарощуватися з новим урожаєм
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