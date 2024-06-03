В Украине почти не осталось переходных остатков урожая - Соломчук

Прошлогоднего урожая в Украине почти не осталось, экспорт продукции будет наращиваться с новым урожаем. Об этом во время брифинга рассказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, передает УНН.

Во втором квартале по экспорту вопросов не было, большинство экспортировалось по морю. Последние месяцы через коридоры наших западных партнеров в ЕС, или в порты Гданьска, Балтийских стран. Уже переходные остатки остались маленькие, урожая прошлогоднего почти не осталось, так что экспорт будет наращиваться с новым урожаем - сказал Соломчук.

Напомним

С 5 июня заработают обновленные правила беспошлинной и безквотной торговли агропродукцией с ЕС, которые будут действовать год. Это касается яиц, мяса птицы, кукурузы, крупы, меда и сахара, на который квота на уровне 262 тыс. тонн уже иссякла.

В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп