Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

В беларуси уже сейчас происходит трансформация системы власти, однако не в демократическую сторону, строится определенный образец иранской модели. россия будет пробовать вмешиваться в эти изменения для сохранения контроля. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Легитимность - это о восприятии. Поскольку есть политический конфликт между режимом лукашенко и странами ЕС, Украиной, то логично, что эти страны воспринимают этот юридический акт не легитимным. С другой стороны, если политического конфликта нет, допустим со странами Азии, то там вопросов не легитимности не возникает. Поэтому здесь скорее вопрос в том кто, как воспринимает. С точки зрения организации избирательного процесса - да, эта организация скорее всего была не прозрачна. Говорить о цифрах, на сколько они реальны не выпадает, поскольку факта возможности верификации не было. Это уже не первый год есть проблемы, в том числе с работой наблюдателей за избирательным процессом, они (проблемы с работой наблюдателей - ред.) в беларуси последние 25 лет - рассказал Тышкевич.

Тышкевич объяснил, что должно произойти для того, чтобы в Беларуси состоялись демократические выборы.

"Изменение политической системы, трансформация. Вопрос просто, будут ли выборы демократическими в соответствии со стандартами ОБСЕ. Или чтобы эти выборы признали. Например, выборы в Азербайджане, Алиев президент Азербайджана, выборы в Турции. Они были демократическим? Но Эрдоган президент", - сказал Тышкевич.

Он отметил, что демократические выборы - это политическая трансформация, в том числе трансформация государственных институтов.

"Если брать образцовые демократические выборы, чтобы ОБСЕ не имела претензий - это одно. Относительно смены режима лукашенко - это может быть в том числе "дворцовый переворот" на определенном этапе", - отметил эксперт.

Тышкевич также объяснил влияние россии на политические процессы в беларуси.

россия конечно очень сильный фактор, который влияет на ситуацию в стране, но нельзя называть его ключевым и определяющим фактором. В беларуси уже сейчас идет трансформация системы власти, да не в демократическую сторону, строится определенный образец иранской модели. Причем первые варианты, концепции были готовы еще в 2019 году. Сейчас происходит внесение этих концепций в законодательство, создаются новые органы. Это фактически новая система, которая рано или поздно приведет к транзиту власти. Будет ли это транзит власти по казахскому образцу, или транзит власти по иранскому образцу, пока не знаем. Будет ли это формат в том числе внезапного ухода лукашенко от власти? Такое также возможно, но это лишь одна из опций - рассказал Тышкевич.

Тышкевич отметил, что для достижения в беларуси демократического процесса проведения выборов нужно очень много времени.

"Если говорить просто о вполне демократическом процессе, без нарушений, то это очень долгий процесс, это десятилетия. Потому что даже в украинских выборах есть определенные замечания, это в том числе (так называемый фактор - ред.) гречки и тому подобное. С точки зрения изменения системы, скорее всего она произойдет в течение ближайших пяти лет. Будет ли после этого сразу демократия? Нет.", - сказал Тышкевич.

Он отметил, что в россия будет пробовать вмешиваться в эти изменения для сохранения контроля.

"россия будет пробовать вмешиваться в процесс, россия будет пробовать влиять на процесс. россия остается игроком, причем рф будет пробовать в том числе форсировать создание дополнительных пророссийских сил или партий, движений. С другой стороны есть другие игроки, которые также уже проявляются на территории беларуси. Это активизация Китая, это начало активизации Турции. Сегодня россия доминант, но я советую посмотреть на такую вещь, как оппозиция в Узбекистане. Она воспринималась еще 10 лет назад, как фактически задний двор россии. Сейчас это зона влияния Китая", - пояснил Тышкевич.

Он отметил, что россия конечно будет бороться за свою зону влияния, как она делает на Кавказе, но говорить, что это влияние будет однозначно постоянно, то вряд ли.

"Конечно, если в россии произойдут определенные изменения в высшем руководстве, то будет более свободное пространство для маневра, в том числе для беларуси", - добавил Тышкевич.

Глава МИД Польши иронично прокомментировал выборы в беларуси

Дополнение

Центральная избирательная комиссия сообщила предварительные результаты так называемых выборов президента беларуси. Указывается, что за александра лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.

Выборы проходили на фоне длительной международной критики режима лукашенко и внутренней напряженности в обществе.

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас подчеркивала, что такие выборы являются прямым нарушением демократических принципов. лукашенко, по ее словам, лишь закрепляет свое пребывание у власти, которая давно утратила международное доверие.

Белорусский диктатор александр лукашенко заявлял, что ему все равно, признает ли Запад результаты выборов в беларуси.

Еще 23 января спикер МИД Георгий Тихий заявлял, что Украина не видит никаких предпосылок для возобновления контактов с александром лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления так называемых "официальных" результатов "выборов" для Киева не является актуальным.