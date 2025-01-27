ukenru
Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
10:25 • 18541 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
09:50 • 40430 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
07:50 • 74221 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
07:44 • 87128 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 122897 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 200958 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 202175 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 285174 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 161804 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 132433 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

27 января, 01:32 • 67462 просмотра
ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

27 января, 03:56 • 111684 просмотра
Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

27 января, 04:19 • 116638 просмотра
Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

27 января, 04:51 • 105429 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

07:53 • 75518 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 184112 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 285174 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 286368 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 251671 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 306873 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

07:53 • 75518 просмотра
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 121280 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 132398 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 130917 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 130678 просмотра
Актуальное
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Киев  •  УНН

 • 26918 просмотра

Read in English

В беларуси происходит трансформация системы власти по иранской модели, которая приведет к транзиту власти. россия будет пытаться сохранить контроль, но появляются новые игроки - Китай и Турция.

В беларуси уже сейчас происходит трансформация системы власти, однако не в демократическую сторону, строится определенный образец иранской модели. россия будет пробовать вмешиваться в эти изменения для сохранения контроля. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Легитимность - это о восприятии. Поскольку есть политический конфликт между режимом лукашенко и странами ЕС, Украиной, то логично, что эти страны воспринимают этот юридический акт не легитимным. С другой стороны, если политического конфликта нет, допустим со странами Азии, то там вопросов не легитимности не возникает. Поэтому здесь скорее вопрос в том кто, как воспринимает. С точки зрения организации избирательного процесса - да, эта организация скорее всего была не прозрачна. Говорить о цифрах, на сколько они реальны не выпадает, поскольку факта возможности верификации не было. Это уже не первый год есть проблемы, в том числе с работой наблюдателей за избирательным процессом, они (проблемы с работой наблюдателей - ред.) в беларуси последние 25 лет

- рассказал Тышкевич.

Тышкевич объяснил, что должно произойти для того, чтобы в Беларуси состоялись демократические выборы.

"Изменение политической системы, трансформация. Вопрос просто, будут ли выборы демократическими в соответствии со стандартами ОБСЕ. Или чтобы эти выборы признали. Например, выборы в Азербайджане, Алиев президент Азербайджана, выборы в Турции. Они были демократическим? Но Эрдоган президент", - сказал Тышкевич.

Он отметил, что демократические выборы - это политическая трансформация, в том числе трансформация государственных институтов.

"Если брать образцовые демократические выборы, чтобы ОБСЕ не имела претензий - это одно. Относительно смены режима лукашенко - это может быть в том числе "дворцовый переворот" на определенном этапе", - отметил эксперт.

Тышкевич также объяснил влияние россии на политические процессы в беларуси.

россия конечно очень сильный фактор, который влияет на ситуацию в стране, но нельзя называть его ключевым и определяющим фактором. В беларуси уже сейчас идет трансформация системы власти, да не в демократическую сторону, строится определенный образец иранской модели. Причем первые варианты, концепции были готовы еще в 2019 году. Сейчас происходит внесение этих концепций в законодательство, создаются новые органы. Это фактически новая система, которая рано или поздно приведет к транзиту власти. Будет ли это транзит власти по казахскому образцу, или транзит власти по иранскому образцу, пока не знаем. Будет ли это формат в том числе внезапного ухода лукашенко от власти? Такое также возможно, но это лишь одна из опций

- рассказал Тышкевич.

Тышкевич отметил, что для достижения в беларуси демократического процесса проведения выборов нужно очень много времени.

"Если говорить просто о вполне демократическом процессе, без нарушений, то это очень долгий процесс, это десятилетия. Потому что даже в украинских выборах есть определенные замечания, это в том числе (так называемый фактор - ред.) гречки и тому подобное. С точки зрения изменения системы, скорее всего она произойдет в течение ближайших пяти лет. Будет ли после этого сразу демократия? Нет.", - сказал Тышкевич.

Он отметил, что в россия будет пробовать вмешиваться в эти изменения для сохранения контроля.

"россия будет пробовать вмешиваться в процесс, россия будет пробовать влиять на процесс. россия остается игроком, причем рф будет пробовать в том числе форсировать создание дополнительных пророссийских сил или партий, движений. С другой стороны есть другие игроки, которые также уже проявляются на территории беларуси. Это активизация Китая, это начало активизации Турции. Сегодня россия доминант, но я советую посмотреть на такую вещь, как оппозиция в Узбекистане. Она воспринималась еще 10 лет назад, как фактически задний двор россии. Сейчас это зона влияния Китая", - пояснил Тышкевич.

Он отметил, что россия конечно будет бороться за свою зону влияния, как она делает на Кавказе, но говорить, что это влияние будет однозначно постоянно, то вряд ли.

"Конечно, если в россии произойдут определенные изменения в высшем руководстве, то будет более свободное пространство для маневра, в том числе для беларуси", - добавил Тышкевич.

Глава МИД Польши иронично прокомментировал выборы в беларуси27.01.25, 07:05 • 24563 просмотра

Дополнение

Центральная избирательная комиссия сообщила предварительные результаты так называемых выборов президента беларуси. Указывается, что за александра лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. 

Выборы проходили на фоне длительной международной критики режима лукашенко и внутренней напряженности в обществе.

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас подчеркивала, что такие выборы являются прямым нарушением демократических принципов. лукашенко, по ее словам, лишь закрепляет свое пребывание у власти, которая давно утратила международное доверие.

Белорусский диктатор александр лукашенко заявлял, что ему все равно, признает ли Запад результаты выборов в беларуси.

Еще 23 января спикер МИД Георгий Тихий заявлял, что Украина не видит никаких предпосылок для возобновления контактов с александром лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления так называемых "официальных" результатов "выборов" для Киева не является актуальным.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kitaiКитай
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
iranИран

Обратиться по вопросам размещения рекламы