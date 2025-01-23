Тихий про "вибори" у білорусі: не бачимо передумов для відновлення контактів з лукашенком

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 17544 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 96763 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 126241 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 124381 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142832 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172193 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219804 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176207 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151703 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125400 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144526 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144905 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 144277 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 138544 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 121601 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 10715 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193813 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192040 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323422 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 5264 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 58466 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 87008 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 84321 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144905 перегляди
Актуальне
Тихий про "вибори" у білорусі: не бачимо передумов для відновлення контактів з лукашенком

Тихий про "вибори" у білорусі: не бачимо передумов для відновлення контактів з лукашенком

Київ • УНН

 • 27657 перегляди

Україна не бачить передумов для відновлення контактів з лукашенком та не визнає результати "виборів" у білорусі. МЗС заявляє про солідарність із західними партнерами щодо відсутності умов для чесних виборів.

Україна не бачить жодних передумов для відновлення контактів з олександром лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення так званих "офіційних" результатів "виборів" для Києва не є актуальним. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"26 січня в білорусі відбудеться голосування, яке хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави. Для нас в цьому дійстві немає нічого не очікуваного й результати відомі на перед", - сказав Тихий.

Він зазначив, що очевидно, що лукашенко продовжить залишатися союзником та співучасником путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу.

"Ми наразі не бачимо жодних передумов для відновлення контактів з олександром лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним", - заявив Тихий.

За його словами, Україна солідарна з позицією держав-членів Європейського Союзу, США, Канади Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в білорусі базових умов для проведення чесних та прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ.

"Немає там таких умов й чесних справжніх виборів", - підкреслив речник МЗС.

Окрім того, Тихий наголосив, що Україна вважає, що обидва диктатори - путін та лукашенко продовжують імітувати бурхливу боротьбу з так званими загрозами колективного заходу, якими вони залякують своїх громадян та які не мають жодних підстав.

Експерт розкрив, чому лукашенко "намалюють" перемогу на виборах у білорусі23.01.25, 16:03 • 109247 переглядiв

Доповнення

Вчора, 22 січня, Центральна виборча комісія білорусі, де 21 січня розпочалося дострокове голосування на виборах президента, оголосила про рекордну явку у 7,81%.

Дострокове голосування триватиме до 25 січня, 26 січня – основний день виборів в білорусі.

лукашенко відмовився запрошувати спостерігачів ОБСЄ на "президентські вибори".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
kanadaКанада
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами