Тихий про "вибори" у білорусі: не бачимо передумов для відновлення контактів з лукашенком

Україна не бачить жодних передумов для відновлення контактів з олександром лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення так званих "офіційних" результатів "виборів" для Києва не є актуальним. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"26 січня в білорусі відбудеться голосування, яке хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави. Для нас в цьому дійстві немає нічого не очікуваного й результати відомі на перед", - сказав Тихий.

Він зазначив, що очевидно, що лукашенко продовжить залишатися союзником та співучасником путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу.

"Ми наразі не бачимо жодних передумов для відновлення контактів з олександром лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним", - заявив Тихий.

За його словами, Україна солідарна з позицією держав-членів Європейського Союзу, США, Канади Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в білорусі базових умов для проведення чесних та прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ.

"Немає там таких умов й чесних справжніх виборів", - підкреслив речник МЗС.

Окрім того, Тихий наголосив, що Україна вважає, що обидва диктатори - путін та лукашенко продовжують імітувати бурхливу боротьбу з так званими загрозами колективного заходу, якими вони залякують своїх громадян та які не мають жодних підстав.

Експерт розкрив, чому лукашенко "намалюють" перемогу на виборах у білорусі

Доповнення

Вчора, 22 січня, Центральна виборча комісія білорусі, де 21 січня розпочалося дострокове голосування на виборах президента, оголосила про рекордну явку у 7,81%.

Дострокове голосування триватиме до 25 січня, 26 січня – основний день виборів в білорусі.

лукашенко відмовився запрошувати спостерігачів ОБСЄ на "президентські вибори".