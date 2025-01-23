Тихий о "выборах" в беларуси: не видим предпосылок для возобновления контактов с лукашенко
Киев • УНН
Украина не видит предпосылок для возобновления контактов с лукашенко и не признает результаты "выборов" в беларуси. МИД заявляет о солидарности с западными партнерами относительно отсутствия условий для честных выборов.
Украина не видит никаких предпосылок для восстановления контактов с Александром Лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления так называемых "официальных" результатов "выборов" для Киева не является актуальным. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"26 января в беларуси состоится голосование, которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Для нас в этом действе нет ничего не ожидаемого и результаты известны на перед", - сказал Тихий.
Он отметил, что очевидно, что лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником путина в его войне против Украины, что происходит вопреки интересам белорусского народа.
"Мы пока не видим никаких предпосылок для возобновления контактов с александром лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов для нас не является актуальным", - заявил Тихий.
По его словам, Украина солидарна с позицией государств-членов Европейского Союза, США, Канады Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.
"Нет там таких условий и честных настоящих выборов", - подчеркнул спикер МИД.
Кроме того, Тихий отметил, что Украина считает, что оба диктатора - путин и лукашенко продолжают имитировать бурную борьбу с так называемыми угрозами коллективного запада, которыми они запугивают своих граждан и которые не имеют никаких оснований.
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Вчера, 22 января, Центральная избирательная комиссия беларуси, где 21 января началось досрочное голосование на выборах президента, объявила о рекордной явке в 7,81%.
Досрочное голосование продлится до 25 января, 26 января - основной день выборов в беларуси.
лукашенко отказался приглашать наблюдателей ОБСЕ на "президентские выборы".