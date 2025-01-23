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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тихий о "выборах" в беларуси: не видим предпосылок для возобновления контактов с лукашенко

Тихий о "выборах" в беларуси: не видим предпосылок для возобновления контактов с лукашенко

Киев  •  УНН

 • 6377 просмотра

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Украина не видит предпосылок для возобновления контактов с лукашенко и не признает результаты "выборов" в беларуси. МИД заявляет о солидарности с западными партнерами относительно отсутствия условий для честных выборов.

Украина не видит никаких предпосылок для восстановления контактов с Александром Лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления так называемых "официальных" результатов "выборов" для Киева не является актуальным. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"26 января в беларуси состоится голосование, которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Для нас в этом действе нет ничего не ожидаемого и результаты известны на перед", - сказал Тихий.

Он отметил, что очевидно, что лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником путина в его войне против Украины, что происходит вопреки интересам белорусского народа.

"Мы пока не видим никаких предпосылок для возобновления контактов с александром лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов для нас не является актуальным", - заявил Тихий.

По его словам, Украина солидарна с позицией государств-членов Европейского Союза, США, Канады Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

"Нет там таких условий и честных настоящих выборов", - подчеркнул спикер МИД.

Кроме того, Тихий отметил, что Украина считает, что оба диктатора - путин и лукашенко продолжают имитировать бурную борьбу с так называемыми угрозами коллективного запада, которыми они запугивают своих граждан и которые не имеют никаких оснований.

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси23.01.25, 16:03 • 58186 просмотров

Дополнение

Вчера, 22 января, Центральная избирательная комиссия беларуси, где 21 января началось досрочное голосование на выборах президента, объявила о рекордной явке в 7,81%.

Досрочное голосование продлится до 25 января, 26 января - основной день выборов в беларуси.

лукашенко отказался приглашать наблюдателей ОБСЕ на "президентские выборы".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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