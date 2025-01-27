Глава МИД Польши иронично прокомментировал выборы в беларуси
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский саркастически отреагировал на результаты выборов в беларуси. Он прокомментировал 87,6% поддержки лукашенко, намекнув на возможное заключение несогласных.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал результаты "выборов" в беларуси. По предварительным результатам там лидирует самопровозглашенный глава государства Александр Лукашенко. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Сикорского в соцсети Х.
Только 87,6% белорусов любят своего отца?! А остальных разместят в тюрьмах?
На выборах президента беларуси за лукашенко проголосовало 87,6% избирателей - экзитполы26.01.25, 18:57 • 32956 просмотров