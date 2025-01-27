Глава МИД Польши иронично прокомментировал выборы в беларуси

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Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 105855 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 182677 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 186459 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 251896 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 152807 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 128692 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 122337 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144680 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 147296 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144674 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

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Глава МИД Польши иронично прокомментировал выборы в беларуси

Глава МИД Польши иронично прокомментировал выборы в беларуси

Киев  •  УНН

 • 9968 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский саркастически отреагировал на результаты выборов в беларуси. Он прокомментировал 87,6% поддержки лукашенко, намекнув на возможное заключение несогласных.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал результаты "выборов" в беларуси. По предварительным результатам там лидирует самопровозглашенный глава государства Александр Лукашенко. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Сикорского в соцсети Х.

Только 87,6% белорусов любят своего отца?! А остальных разместят в тюрьмах?

- написал Радослав Сикорский.
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На выборах президента беларуси за лукашенко проголосовало 87,6% избирателей - экзитполы26.01.25, 18:57 • 32956 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский

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