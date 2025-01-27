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Глава МЗС Польщі іронічно прокоментував вибори у білорусі

Глава МЗС Польщі іронічно прокоментував вибори у білорусі

Київ • УНН

 • 33664 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський саркастично відреагував на результати виборів у білорусі. Він прокоментував 87,6% підтримки лукашенка, натякнувши на можливе ув'язнення незгодних.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував результати "виборів" у білорусі. За попередніми результатами там лідирує самопроголошений глава держави александр лукашенко. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Сікорського в соцмережі Х.

Тільки 87,6% білорусів люблять свого батька?! А решту розмістять у в'язницях?

- написав Радослав Сікорський.
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На виборах президента білорусі за лукашенка проголосувало 87,6% виборців - екзитполи26.01.25, 18:57 • 39751 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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radoslav-sikorskyiРадослав Сікорський

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