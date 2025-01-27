Глава МЗС Польщі іронічно прокоментував вибори у білорусі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський саркастично відреагував на результати виборів у білорусі. Він прокоментував 87,6% підтримки лукашенка, натякнувши на можливе ув'язнення незгодних.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував результати "виборів" у білорусі. За попередніми результатами там лідирує самопроголошений глава держави александр лукашенко. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Сікорського в соцмережі Х.
Тільки 87,6% білорусів люблять свого батька?! А решту розмістять у в'язницях?
На виборах президента білорусі за лукашенка проголосувало 87,6% виборців - екзитполи26.01.25, 18:57 • 39751 перегляд