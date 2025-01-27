лукашенко в 7-й раз "переміг" на виборах президента білорусі

Центральна виборча комісія повідомила попередні результати виборів президента білорусі. Вказується, що за олександра лукашенка проголосували 86,82% виборців.

Передає УНН із посиланням на центральну виборчу комісію білорусі.

Деталі

ЦВК білорусі підтвердив сьомий "тріумф" олександра лукашенка на виборах президента країни. Згідно з попередніми даними ЦВК за олександра лукашенка проголосували 86,82% виборців білорусі. Але "проти всіх" проголосували 3,6% виборців віддали свій голос за варіант. Також на даний момент, відповідно до офіційно оголошених результатів, решта кандидатів отримали у межах 4%. Щодо явки виборців - йдеться про кількість у понад 85%.

Довідково

У списках для голосування були згадані ще чотири прізвища. Перший секретар цк компартії білорусі сергій сиранков набрав 3,21%, голова білоруської лдпр олег гайдукевич - 2,02%, колишня депутатка Національних зборів ганна канопацька - 1,86%, голова білоруської партії праці і справедливості олександр хижняк - 1,74%.

Планується, що підсумки виборів у білорусі підіб'ють 3 лютого.

На виборах президента білорусі за лукашенка проголосувало 87,6% виборців - екзитполи