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лукашенко в 7-й раз «победил» на выборах президента Беларуси

лукашенко в 7-й раз «победил» на выборах президента Беларуси

Киев  •  УНН

 • 2268 просмотра

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ЦИК Беларуси объявил предварительные результаты президентских выборов, где лукашенко получил 86,82% голосов. Другие кандидаты набрали менее 4%, а явка избирателей превысила 85%.

Центральная избирательная комиссия сообщила предварительные результаты выборов президента Беларуси. Указывается, что за Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.

Передает УНН со ссылкой на центральную избирательную комиссию Беларуси.

Детали

ЦИК Беларуси подтвердил седьмой «триумф» александра лукашенко на выборах президента страны. Согласно предварительным данным ЦИК за александра лукашенко проголосовали 86,82% избирателей Беларуси. Но «против всех»  проголосовали 3,6% избирателей отдали свой голос за вариант. Также на данный момент, согласно официально объявленным результатам, остальные кандидаты получили в пределах 4%. Относительно явки избирателей - речь идет о количестве в более 85%.

Справочно

В списках для голосования были упомянуты еще четыре фамилии. Первый секретарь ЦК компартии Беларуси Сергей Сиранков набрал 3,21%, председатель белорусской лдпр Олег гайдукевич - 2,02%, бывший депутат Национального собрания Анна Канопацкая - 1,86%, председатель белорусской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%.

Планируется, что итоги выборов в Беларуси подведут 3 февраля.

На выборах президента беларуси за лукашенко проголосовало 87,6% избирателей - экзитполы26.01.25, 19:57 • 34378 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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