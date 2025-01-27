лукашенко в 7-й раз «победил» на выборах президента Беларуси
Киев • УНН
ЦИК Беларуси объявил предварительные результаты президентских выборов, где лукашенко получил 86,82% голосов. Другие кандидаты набрали менее 4%, а явка избирателей превысила 85%.
Центральная избирательная комиссия сообщила предварительные результаты выборов президента Беларуси. Указывается, что за Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.
Передает УНН со ссылкой на центральную избирательную комиссию Беларуси.
Детали
ЦИК Беларуси подтвердил седьмой «триумф» александра лукашенко на выборах президента страны. Согласно предварительным данным ЦИК за александра лукашенко проголосовали 86,82% избирателей Беларуси. Но «против всех» проголосовали 3,6% избирателей отдали свой голос за вариант. Также на данный момент, согласно официально объявленным результатам, остальные кандидаты получили в пределах 4%. Относительно явки избирателей - речь идет о количестве в более 85%.
Справочно
В списках для голосования были упомянуты еще четыре фамилии. Первый секретарь ЦК компартии Беларуси Сергей Сиранков набрал 3,21%, председатель белорусской лдпр Олег гайдукевич - 2,02%, бывший депутат Национального собрания Анна Канопацкая - 1,86%, председатель белорусской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%.
Планируется, что итоги выборов в Беларуси подведут 3 февраля.
На выборах президента беларуси за лукашенко проголосовало 87,6% избирателей - экзитполы26.01.25, 19:57 • 34378 просмотров