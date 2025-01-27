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Експерт про білорусь: там йде трансформація системи влади, але не в демократичну сторону

Експерт про білорусь: там йде трансформація системи влади, але не в демократичну сторону

Київ • УНН

 • 117830 перегляди

В білорусі відбувається трансформація системи влади за іранською моделлю, яка призведе до транзиту влади. росія намагатиметься зберегти контроль, але з'являються нові гравці - Китай і Туреччина.

В білорусі вже зараз відбувається трансформація системи влади, проте не в демократичну сторону, будується певний зразок іранської моделі. росія буде пробувати втручатися в ці зміни для збереження контролю. Про це в коментарі УНН розповів експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Легітимність – це про сприйняття. Оскільки є політичний конфлікт між режимом лукашенка та країнами ЄС, Україною, то логічно, що ці країни сприймають цей юридичний акт не легітимним. З іншої сторони, якщо політичного конфлікту немає, припустимо з країнами Азії, то там питань не легітимності не виникає. Тому тут скоріше питання в тому хто, як сприймає. З точки зору організації виборчого процесу – так, ця організація швидше за все була не прозора. Говорити про цифри, на скільки вони реальні не випадає, оскільки факту можливості верифікації не було. Це вже не перший рік є проблеми, в тому числі з роботою спостерігачів за виборчим процесом, вони (проблеми з роботою спостерігачів – ред.) в білорусі останні 25 років

- розповів Тишкевич.

Тишкевич пояснив, що має статися для того, щоб в білорусі відбулися демократичні вибори.

"Зміна політичної системи, трансформація. Питання просто, чи вибори будуть демократичними відповідно до стандартів ОБСЄ. Чи щоб ці вибори визнали. Наприклад, вибори в Азербайджані, Алієв президент Азербайджану, вибори в Туреччині. Вони були демократичним? Але Ердоган президент", - сказав Тишкевич.

Він зазначив, що демократичні вибори – це політична трансформація, в тому числі трансформація державних інституцій.

"Якщо брати зразкові демократичні вибори, щоб ОБСЄ не мала претензій - це одне. Щодо зміни режиму лукашенка – це може бути в тому числі "палацовий переворот" на певному етапі", - зазначив експерт.

Тишкевич також пояснив вплив росії на політичні процеси в білорусі.

росія звісно дуже міцний фактор, який впливає на ситуацію в країні, але не можна називати його ключовим та визначним фактором. В білорусі вже зараз йде трансформація системи влади, так не в демократичну сторону, будується певний зразок іранської моделі. Причому перші варіанти, концепції були готові ще в 2019 році. Зараз відбувається внесення цих концепцій в законодавство, створюються нові органи. Це фактично нова система, яка рано чи пізно призведе до транзиту влади. Чи буде це транзит влади за казахським зразком, чи транзит влади за іранським зразком, поки що не знаємо. Чи буде це формат в тому числі раптового відходу лукашенка від влади? Таке також можливо, але це лише одна з опцій

- розповів Тишкевич.

Тишкевич наголосив, що для досягнення в білорусі демократичного процесу проведення виборів потрібно дуже багато часу.

"Якщо говорити просто про цілком демократичний процес, без порушень, то це дуже довгий процес, це десятиріччя. Тому що навіть в українських виборах є певні зауваження, це в тому числі (так званий фактор – ред.) гречки тощо. З точки зору зміни системи, скоріш за все вона відбудеться протягом найближчих п’яти років. Чи буде після цього відразу демократія? Ні.", - сказав Тишкевич.

Він зауважив, що в росія буде пробувати втручатися в ці зміни для збереження контролю.

"росія буде пробувати втручатися в процес, росія буде пробувати впливати на процес. росія залишається гравцем, причому рф буде пробувати в тому числі форсувати створення додаткових проросійських сил або партій, рухів. З іншої сторони є інші гравці, які також вже проявляються на території білорусі. Це активізація Китаю, це початок активізації Туреччини. Сьогодні росія домінант, але я раджу подивитися на таку річ, як опозиція в Узбекистані. Вона сприймалась ще 10 років тому, як фактично задній двір росії. Зараз це зона впливу Китаю", - пояснив Тишкевич.

Він зазначив, що росія звісно буде боротися за свою зону впливу, як вона робить на Кавказі, але говорити, що цей вплив буде однозначно постійно, то навряд.

"Звісно, якщо в росії відбудуться певні зміни у найвищому керівництві, то буде більш вільний простір для маневру, в тому числі для білорусі", - додав Тишкевич.

Глава МЗС Польщі іронічно прокоментував вибори у білорусі27.01.25, 07:05 • 33664 перегляди

Доповнення

Центральна виборча комісія повідомила попередні результати так званих виборів президента білорусі. Вказується, що за олександра лукашенка проголосували 86,82% виборців. 

Вибори проходили на тлі тривалої міжнародної критики режиму лукашенка та внутрішньої напруженості в суспільстві.

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас наголошувала, що такі вибори є прямим порушенням демократичних принципів. лукашенко, за її словами, лише закріплює своє перебування при владі, яке давно втратило міжнародну довіру.

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявляв, що йому все одно, чи визнає Захід результати виборів у білорусі.

Ще 23 січня речник МЗС Георгій Тихий заявляв, що Україна не бачить жодних передумов для відновлення контактів з олександром лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення так званих "офіційних" результатів "виборів" для Києва не є актуальним.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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