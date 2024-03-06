Двум соратникам Аксенова, которые распространяли российскую пропаганду, объявили подозрение
Киев • УНН
Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум российским пропагандистам за поддержку российского вторжения в Крым и распространение кремлевской пропаганды.
Украинские правоохранители объявили подозрение двум российским пропагандистам, которые сотрудничали с так называемым главой оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Речь идет о Сергее Веселовском и Сергее Юхине, которые позиционируют себя как политтехнологи и входят в окружение гауляйтера Аксенова.
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По данным следствия, оба фигуранта поддержали захватчиков еще во время захвата Крыма. Тогда они под видом общественных деятелей участвовали в организации пророссийских массовых мероприятий на территории полуострова.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Веселовскому и Юхину о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)
Кроме того, действия Юхина дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид).
Дополнение
Правоохранители выяснили, что по указанию Аксенова мужчины организовали "филиалы" центральных рупоров кремля на территории полуострова. Среди них - информагентство "юго-восточный фронт" и онлайн-портал "Крым 24".
Через эти медиаресурсы оккупанты распространяют российскую пропаганду, в которой оправдывают вооруженную агрессию рф и отрицают военные преступления рашистов.
При этом Юхин неоднократно сам выступал на вражеских эфирах, где призывал к физическому уничтожению украинцев и захвату всей территории Украины.
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Кроме того, оба подозреваемых под видом общественных деятелей участвовали в организации пророссийских массовых мероприятий на территории полуострова.
Впоследствии они взялись за создание местных ячеек по распространению кремлевской пропаганды.
Отмечается, что деньги на реализацию этого "проекта" они получали от местной оккупационной администрации РФ.
Напомним,
Правоохранители сообщили о подозрении священнослужителю упц мп в Черкасской области, который распространял антиукраинские материалы и героизировал оккупантов.
Двум соратникам Аксенова, которые распространяли российскую пропаганду, объявили подозрение
Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум российским пропагандистам за поддержку российского вторжения в Крым и распространение кремлевской пропаганды.
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