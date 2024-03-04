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Двум генералам рф, которые командовали авиаударами по Бородянке в Киевской области, сообщено о подозрении

Двум генералам рф, которые командовали авиаударами по Бородянке в Киевской области, сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 10:15  •  7275 просмотра

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Российским генералам, которые командовали авиаударами, в результате которых погибло более 30 гражданских лиц, вручили уведомление о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Сообщено о подозрении двум российским генералам, которые организовали бомбардировку многоэтажек в Бородянке во время боев за Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора. 

Детали 

Генералам рф сообщено о подозрении  по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, во время широкомасштабного вторжения военные подразделения под названием "Восток" рф в феврале 2022 года осуществляли "блицкриг" для захвата Киева из белоруссии через Чернобыль, Иванков и Бородянку. Это был один из путей российского наступления на столицу.

Именно командующий Восточного военного округа вс рф отдал боевой приказ на применение боевой авиации по жилым многоэтажным домам в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области

- говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, другой подозреваемый - командующий 11 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС рф  задействовал военнослужащих 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ввс и ппо вс рф для осуществления авиационных бомбардировочных ударов по жилым многоэтажкам. 

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После этого 1 и 2 марта 2022 года пилоты фронтовых штурмовиков-бомбардировщиков типа СУ нанесли бомбардировочные удары тяжелыми 500 килограммовыми фугасными бомбами по многоэтажным жилым домам, в которых были местные жители, с целью нанести максимальные разрушения, указали в Офисе Генпрокурора. 

Выполняя приказы подозреваемых по авиационной бомбардировке гражданских многоэтажных жилых домов в Бородянке, военные рф разрушили шесть многоквартирных домов. Погибло более 30 мирных местных жителей

- заявили в ОГП.

Сейчас, как сообщается, решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Пытал гражданских во время оккупации Херсона: российскому оккупанту сообщили о подозрении1 марта 2024, 15:25 • 25029 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
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ukrainaУкраина
khersonХерсон
kievКиев
Двом генералам рф, які командували авіаударами по Бородянці на Київщині, повідомлено про підозру
Two Russian generals who commanded air strikes on Borodyanka are served suspicion notices
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Двум генералам рф, которые командовали авиаударами по Бородянке в Киевской области, сообщено о подозрении

Российским генералам, которые командовали авиаударами, в результате которых погибло более 30 гражданских лиц, вручили уведомление о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

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