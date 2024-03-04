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Двом генералам рф, які командували авіаударами по Бородянці на Київщині, повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 26156 перегляди

Російським генералам, які командували авіаударами, в результаті яких загинуло понад 30 цивільних осіб, вручили повідомлення про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Двом генералам рф, які командували авіаударами по Бородянці на Київщині, повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру двом російським генералам, які організували бомбардування багатоповерхівок у Бородянці під час боїв за Київ. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Деталі 

Генералам рф повідомлено про підозру  за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, під час широкомасштабного вторгнення військові підрозділи під назвою "Схід" рф у лютому 2022 року здійснювали "бліцкриг" для захоплення Києва з білорусії через Чорнобиль, Іванків та Бородянку. Це був один із шляхів російського наступу на столицю.

Саме командувач Східного військового округу зс рф віддав бойовий наказ на застосування бойової авіації по житловим багатоповерховим будинкам в селищі Бородянка Бучанського району Київської області

- йдеться у повідомленні ОГП.

Як повідомляється, інший підозрюваний – командувач 11 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони зс рф задіяв військовослужбовців 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії впс та ппо зс рф для здійснення авіаційних бомбардувальних ударів по житлових багатоповерхівках. 

За ракетні обстріли України та смерті цивільних двом російським генералам оголошено про підозру - Офіс генпрокурора01.03.24, 16:40 • 24220 переглядiв

Після цього 1 та 2 березня 2022 року пілоти фронтових штурмовиків-бомбардувальників типу СУ завдали бомбардувальні удари важкими 500 кілограмовими фугасними бомбами по багатоповерховим житловим будинкам, в яких були місцеві жителі, з метою завдати максимальних руйнувань, вказали в Офісі Генпрокурора. 

Виконуючи накази підозрюваних щодо авіаційного бомбардування цивільних багатоповерхових житлових будинків в Бородянці, військові рф зруйнували шість багатоквартирних будинків. Загинуло понад 30 мирних місцевих мешканців

- заявили в ОГП.

Наразі, як повідомляється, вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Катував цивільних під час окупації Херсона: російському окупанту повідомили про підозру 01.03.24, 17:25 • 27378 переглядiв

Тетяна Краєвська

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