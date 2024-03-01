Катував цивільних під час окупації Херсона: російському окупанту повідомили про підозру
Київ • УНН
російському спецпризначенцю, який незаконно утримував та катував цивільних осіб під час окупації Херсонської області України, заочно повідомлено про підозру.
російському окупанту, який під час окупації Херсонщини незаконно утримував та катував цивільних повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 23-річний підозрюваний з березня по жовтень 2022 року, перебуваючи в окупованому Херсоні, нелегально ув'язнював цивільних у приміщенні захопленого ізолятора тимчасового тримання. З людьми поводився із особливою жорстокістю, катував.
Катував місцевих під час окупації: спецпризначенцю рф, який захоплював Кінбурнську косу оголосили підозру20.02.24, 17:10 • 23484 перегляди
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю нацгвардії рф у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)
Доповнення
Зазначається, що у серпні 2022 року підозрюваний разом з іншими військовими рф ув’язнив місцевого жителя в одній із камер ІТТ.
Після цього неодноразово тривали допити чоловіка, під час яких застосовували катування, сексуальне насильство – тортури електрострумом та ґвалтування сторонніми предметами.
Нагадаємо
СБУ повідомила про підозру полковнику фсб, який під час окупації Харківщини катував людей та "кришував" мародерів.