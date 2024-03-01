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Пытал гражданских во время оккупации Херсона: российскому оккупанту сообщили о подозрении

Пытал гражданских во время оккупации Херсона: российскому оккупанту сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 15:25  •  11104 просмотра

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российскому спецназовцу, который незаконно удерживал и пытал гражданских лиц во время оккупации Херсонской области Украины, заочно сообщено о подозрении.

российскому оккупанту, который во время оккупации Херсонщины незаконно удерживал и пытал гражданских сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 23-летний подозреваемый с марта по октябрь 2022 года, находясь в оккупированном Херсоне, нелегально заключал гражданских в помещении захваченного изолятора временного содержания. С людьми обращался с особой жестокостью, пытал. 

Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение20 февраля 2024, 15:10 • 20092 просмотра

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении военнослужащему нацгвардии рф в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- резюмировали правоохранители. 

Дополнение

Отмечается, что в августе 2022 года подозреваемый вместе с другими военными рф посадил местного жителя в одной из камер ИВС.

После этого неоднократно продолжались допросы мужчины, во время которых применяли пытки, сексуальное насилие - пытки электротоком и изнасилование посторонними предметами.

Напомним

СБУ сообщила о подозрении полковнику фсб, который во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Катував цивільних під час окупації Херсона: російському окупанту повідомили про підозру
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Пытал гражданских во время оккупации Херсона: российскому оккупанту сообщили о подозрении

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