За ракетні обстріли України та смерті цивільних двом російським генералам оголошено про підозру - Офіс генпрокурора
Київ • УНН
Двох російських генералів звинувачують у тому, що вони віддали наказ завдати ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі, в результаті яких загинула 51 людина і 130 отримали поранення.
Повідомлено про підозру двом російським генералам, за наказами яких ворог обстрілював критичну цивільну інфраструктуру України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та СБУ, передає УНН.
Деталі
Повідомлено про підозру російським віце-адміралу та заступнику командувача дальньої авіації повітряно – космічних сил зс рф.
Мова йде про:
▪️ віце-адмірала cергія пінчука – першого заступника командувача – начальника штабу чорноморського флоту військово-морського флоту збройних сил росії;
▪️ генерал-майора олега пчєлу – заступника командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил росії.
Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни, а також порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, підозрювані з жовтня 2022 року по лютий 2023 року, за попередньою змовою з невстановленими особами із військового командування та військовослужбовців зс рф віддавали відповідні накази і розпорядження підлеглим командирам зс рф.
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За даними слідства, олег пчєла та сергій пінчук є одними із організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року. Вони мали на меті знищення ключових телекомунікаційних мереж, трансформаторних та генеруючих електричних станцій енергосистеми України. Уточнюється, що володіючи розвідданими та географічними координатами, необхідними для нанесення ракетних ударів по воєнних об’єктах, органах державної влади України і об’єктах цивільної інфраструктури України, підозрювані віддавали підлеглим бойові накази.
На їх виконання ворог здійснював ракетні удари по об’єктах критичної цивільної інфраструктури України та житлових будинках дальньою авіацією та чорноморським флотом рф
За наявною в СБУ інформацією, сергій пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати "зерновий коридор". Також цей російський адмірал особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України.
Також військові рф нанесли ракетні удари по ключових розподільчих і генеруючих електричних станціях, тепло- та гідроелектростанціях, які є цивільними об’єктами, що захищені нормами міжнародного гуманітарного права.
Це призвело до загибелі 51 цивільної людини та поранення 130 людей, ураження 12 об’єктів енергетичної інфраструктури, знищення будівель, майна й іншої інфраструктури.
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