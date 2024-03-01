За ракетные обстрелы Украины и смерти гражданских двум российским генералам объявлено о подозрении - Офис генпрокурора
Киев • УНН
Двух российских генералов обвиняют в том, что они отдали приказ нанести ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре, в результате которых погиб 51 человек и 130 получили ранения.
Сообщено о подозрении двум российским генералам, по приказам которых враг обстреливал критическую гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Сообщено о подозрении российским вице-адмиралу и заместителю командующего дальней авиации воздушно-космических сил вс рф.
Речь идет о:
▪️ вице-адмирале сергее пинчуке - первом заместителе командующего - начальнике штаба черноморского флота военно-морского флота вооруженных сил россии;
▪️ генерал-майоре олеге пчеле - заместителе командующего дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил россии.
Им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведение агрессивной войны, а также нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, подозреваемые с октября 2022 года по февраль 2023 года, по предварительному сговору с неустановленными лицами из военного командования и военнослужащих вс рф отдавали соответствующие приказы и распоряжения подчиненным командирам вс рф.
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По данным следствия, олег пчела и сергей пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года. Их целью было уничтожение ключевых телекоммуникационных сетей, трансформаторных и генерирующих электрических станций энергосистемы Украины. Уточняется, что владея разведданными и географическими координатами, необходимыми для нанесения ракетных ударов по военным объектам, органам государственной власти Украины и объектам гражданской инфраструктуры Украины, подозреваемые отдавали подчиненным боевые приказы.
На их выполнение враг осуществлял ракетные удары по объектам критической гражданской инфраструктуры Украины и жилых домах дальней авиацией и черноморским флотом рф
По имеющейся у СБУ информации, сергей пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор". Также этот российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины.
Также военные рф нанесли ракетные удары по ключевым распределительным и генерирующим электрическим станциям, тепло- и гидроэлектростанциям, которые являются гражданскими объектами, защищенными нормами международного гуманитарного права.
Это привело к гибели 51 гражданского человека и ранению 130 человек, поражению 12 объектов энергетической инфраструктуры, уничтожению зданий, имущества и другой инфраструктуры.
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За ракетные обстрелы Украины и смерти гражданских двум российским генералам объявлено о подозрении - Офис генпрокурора
Двух российских генералов обвиняют в том, что они отдали приказ нанести ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре, в результате которых погиб 51 человек и 130 получили ранения.
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