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За ракетные обстрелы Украины и смерти гражданских двум российским генералам объявлено о подозрении - Офис генпрокурора

За ракетные обстрелы Украины и смерти гражданских двум российским генералам объявлено о подозрении - Офис генпрокурора

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 14:40  •  6896 просмотра

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Двух российских генералов обвиняют в том, что они отдали приказ нанести ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре, в результате которых погиб 51 человек и 130 получили ранения.

Сообщено о подозрении двум российским генералам, по приказам которых враг обстреливал критическую гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Сообщено о подозрении российским вице-адмиралу и заместителю командующего дальней авиации воздушно-космических сил вс рф.

Речь идет о:

▪️ вице-адмирале сергее пинчуке - первом заместителе командующего - начальнике штаба черноморского флота военно-морского флота вооруженных сил россии;

▪️ генерал-майоре олеге пчеле - заместителе командующего дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил россии.

Им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведение агрессивной войны, а также нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, подозреваемые с октября 2022 года по февраль 2023 года, по предварительному сговору с неустановленными лицами из военного командования и военнослужащих вс рф отдавали соответствующие приказы и распоряжения подчиненным командирам вс рф.

За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела1 марта 2024, 05:58 • 27777 просмотров

По данным следствия, олег пчела и сергей пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года. Их целью было уничтожение ключевых телекоммуникационных сетей, трансформаторных и генерирующих электрических станций энергосистемы Украины. Уточняется, что владея разведданными и географическими координатами, необходимыми для нанесения ракетных ударов по военным объектам, органам государственной власти Украины и объектам гражданской инфраструктуры Украины, подозреваемые отдавали подчиненным боевые приказы.

На их выполнение враг осуществлял ракетные удары по объектам критической гражданской инфраструктуры Украины и жилых домах дальней авиацией и черноморским флотом рф

- говорится в сообщении.

По имеющейся у СБУ информации, сергей пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор". Также этот российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины.

Также военные рф нанесли ракетные удары по ключевым распределительным и генерирующим электрическим станциям, тепло- и гидроэлектростанциям, которые являются гражданскими объектами, защищенными нормами международного гуманитарного права.

Это привело к гибели 51 гражданского человека и ранению 130 человек, поражению 12 объектов энергетической инфраструктуры, уничтожению зданий, имущества и другой инфраструктуры.

рф за сутки атаковала около сотни объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет29 февраля 2024, 10:54 • 22491 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
ukrainaУкраина
За ракетні обстріли України та смерті цивільних двом російським генералам оголошено про підозру - Офіс генпрокурора
Prosecutor General's Office: Two russian generals served suspicion notices for missile attacks on Ukraine and civilian deaths
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