рф за сутки атаковала около сотни объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 10 областей Украины, атаковав 72 населенных пункта и 99 объектов инфраструктуры, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

"По информации Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины", - говорится в сообщении.

В общем, как сообщается, из различных видов вооружения - минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация - "были атакованы 72 населенных пункта и 99 объектов инфраструктуры".

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 авиационных атак, 163 залповых обстрела