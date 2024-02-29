рф за добу атакувала близько сотні об'єктів інфраструктури у 10 областях України - звіт
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 10 областей України, атакувавши 72 населених пункти та 99 об'єктів інфраструктури.
Російські війська минулої доби обстріляли 10 областей України, атакувавши 72 населених пунктів та 99 об'єктів інфраструктури, свідчать дані Ситуаційного центру Міністерства оборони України для Military Media Center, пише УНН.
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"За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони України для Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України", - ідеться у повідомленні.
Загалом, як повідомляється, з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – "були атаковані 72 населених пункти та 99 об’єктів інфраструктури".
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.
За добу рф завдала 10 ракетних ударів, 105 авіаційних атак, 163 залпових обстріла29.02.24, 07:19 • 29520 переглядiв