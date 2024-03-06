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Двом соратникам аксьонова, які поширювали російську пропаганду, оголосили підозру

Київ • УНН

 • 63078 перегляди

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом російським пропагандистам за підтримку російського вторгнення до Криму та поширення кремлівської пропаганди.

Двом соратникам аксьонова, які поширювали російську пропаганду, оголосили підозру

Українські правоохоронці оголосили підозру двом російським пропагандистам, які співпрацювали з так званим главою окупованого Криму сергієм аксьоновим. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі 

Йдеться про Сергія Веселовського та Сергія Юхіна, які позиціонують себе як політтехнологи і входять до оточення гауляйтера Аксьонова.

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За даними слідства, обидва фігуранти підтримали загарбників ще під час захоплення Криму. Тоді вони під виглядом громадських діячів брали участь в організації проросійських масових заходів на території півострова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Веселовському та Юхіну про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)

- резюмували в СБУ.

Окрім того, дії Юхіна додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (геноцид).

Доповнення

Правоохоронці з'ясували, що за вказівкою аксьонова чоловіки організували "філії" центральних рупорів кремля на території півострова. Серед них – інформагентство "південно-східний фронт" та онлайн-портал "Крим 24".

Через ці медіаресурси окупанти поширюють російську пропаганду, в якій виправдовують збройну агресію рф та заперечують воєнні злочини рашистів.

При цьому Юхін неодноразово сам виступав на ворожих ефірах, де закликав до фізичного знищення українців та захоплення всієї території України.

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Окрім того, обоє підозрюваних під виглядом громадських діячів брали участь в організації проросійських масових заходів на території півострова.

Згодом вони взялися за створення місцевих осередків з поширення кремлівської пропаганди.

Зазначається, що гроші на реалізацію цього "проєкту" вони отримували від місцевої окупаційної адміністрації рф.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру священнослужителю упц мп на Черкащині, який поширював антиукраїнські матеріали та героїзував окупантів.

Володимир Омельченко

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