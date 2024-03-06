На Черкащині повідомлено про підозру клірику упц мп, який героїзував окупантів
Київ • УНН
Клірику упц мп у Черкаській області повідомлено про підозру за виправдання та героїзацію збройної агресії росії проти України.
Повідомлено про підозру священнослужителю упц мп на Черкащині, який поширював антиукраїнські матеріали та героїзував окупантів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора та СБУ.
Деталі
Клірику повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, протоієрей одного з храмів упц мп упродовж січня 2024 року на особистій сторінці у соцмережі Фейсбук систематично поширював антиукраїнські матеріали.
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У дописах він возвеличував представників незаконних збройних формувань та груп найманців, які створені та підпорядковані рф.
Зокрема, звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" ‒ "нацистами".
Церковнослужитель мав на меті довести ідеї визнання правомірною збройної агресії рф проти України. Висвітлював їхні дії як внутрішній громадянський конфлікт.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.