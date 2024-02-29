Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі
Київ • УНН
Очільника Сумської єпархії УПЦ (МП) підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі через образи вірян інших конфесій у проповідях та постах у соціальних мережах.
Керівник Сумської єпархії УПЦ (МП), який закликав вірян до релігійної ненависті, отримав підозру. Про це повідомляє УНН з посилання на СБУ та Офіс генерального прокурора.
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За повідомленням Служби безпеки, яка зібрала докази протиправної діяльності керівника Сумської єпархії УПЦ (МП), митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.
За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі
У Генпрокуратурі уточнили, що священнослужитель у своїх проповідях ображав почуття віруючих Православної Церкви України. Також керівник єпархії у одній із соцмереж поширював матеріали, в яких негативно висловлювався на адресу представників ПЦУ. Проведена експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта, які були спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.
На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань). Розслідування триває.
Два клірики УПЦ (МП) на Закарпатті отримали підозру - СБУ27.02.24, 12:34 • 24358 переглядiв