Руководитель Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение в разжигании межрелигиозной вражды
Киев • УНН
Главу Сумской епархии УПЦ (МП) подозревают в разжигании религиозной вражды из-за оскорблений верующих других конфессий в проповедях и постах в социальных сетях.
Руководитель Сумской епархии УПЦ (МП), который призывал верующих к религиозной ненависти, получил подозрение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ и Офис генерального прокурора.
Детали
По сообщению Службы безопасности, которая собрала доказательства противоправной деятельности руководителя Сумской епархии УПЦ (МП), митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.
По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и в видеозаписях на своих страницах в соцсетях. Тем самым его действия формировали предпосылки к межконфессиональной вражде в нашем государстве
В Генпрокуратуре уточнили, что священнослужитель в своих проповедях оскорблял чувства верующих Православной Церкви Украины. Также руководитель епархии в одной из соцсетей распространял материалы, в которых негативно высказывался в адрес представителей ПЦУ. Проведенная экспертиза подтвердила факты противоправных действий фигуранта, которые были направлены на разжигание религиозной вражды.
На основании полученных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений). Расследование продолжается.
Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ27 февраля 2024, 10:34 • 22012 просмотров
Руководитель Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение в разжигании межрелигиозной вражды
Главу Сумской епархии УПЦ (МП) подозревают в разжигании религиозной вражды из-за оскорблений верующих других конфессий в проповедях и постах в социальных сетях.
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