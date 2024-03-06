В Черкасской области сообщено о подозрении клирику упц мп, который героизировал оккупантов

Сообщено о подозрении священнослужителю упц мп в Черкасской области, который распространял антиукраинские материалы и героизировал оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.

Детали

Клирику сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, протоиерей одного из храмов упц мп в течение января 2024 года на личной странице в соцсети Фейсбук систематически распространял антиукраинские материалы.

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В сообщениях он восхвалял представителей незаконных вооруженных формирований и групп наемников, которые созданы и подчинены рф.

В частности, обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" - "нацистами".

Церковнослужитель имел целью доказать идеи признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины. Освещал их действия как внутренний гражданский конфликт.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.