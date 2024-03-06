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В Черкасской области сообщено о подозрении клирику упц мп, который героизировал оккупантов

В Черкасской области сообщено о подозрении клирику упц мп, который героизировал оккупантов

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 10:34  •  11375 просмотра

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Клирику упц мп в Черкасской области сообщено о подозрении за оправдание и героизацию вооруженной агрессии России против Украины.

Сообщено о подозрении священнослужителю упц мп в Черкасской области, который распространял антиукраинские материалы  и героизировал оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ. 

Детали 

Клирику сообщено о подозрении  по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, протоиерей одного из храмов упц мп в течение января 2024 года на личной странице в соцсети Фейсбук систематически распространял антиукраинские материалы.

Руководитель Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение в разжигании межрелигиозной вражды29 февраля 2024, 10:39 • 21130 просмотров

В сообщениях он восхвалял представителей незаконных вооруженных формирований и групп наемников, которые созданы и подчинены рф.  

В частности, обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" - "нацистами".

Церковнослужитель имел целью доказать идеи признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины. Освещал их действия как внутренний гражданский конфликт.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
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На Черкащині повідомлено про підозру клірику упц мп, який героїзував окупантів
In Cherkasy region, a cleric of the Ukrainian Orthodox Church-Moscow Patriarchate, who glorified the occupiers, was served a notice of suspicion
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