В Черкасской области сообщено о подозрении клирику упц мп, который героизировал оккупантов
Киев • УНН
Клирику упц мп в Черкасской области сообщено о подозрении за оправдание и героизацию вооруженной агрессии России против Украины.
Сообщено о подозрении священнослужителю упц мп в Черкасской области, который распространял антиукраинские материалы и героизировал оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.
Детали
Клирику сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
По данным следствия, протоиерей одного из храмов упц мп в течение января 2024 года на личной странице в соцсети Фейсбук систематически распространял антиукраинские материалы.
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В сообщениях он восхвалял представителей незаконных вооруженных формирований и групп наемников, которые созданы и подчинены рф.
В частности, обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" - "нацистами".
Церковнослужитель имел целью доказать идеи признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины. Освещал их действия как внутренний гражданский конфликт.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В Черкасской области сообщено о подозрении клирику упц мп, который героизировал оккупантов
Клирику упц мп в Черкасской области сообщено о подозрении за оправдание и героизацию вооруженной агрессии России против Украины.
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