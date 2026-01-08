Движение поездов в Киевской области замедлено из-за падения опоры на контактную сеть

Из-за неблагоприятных погодных условий в Киевской области замедлено движение ряда поездов, в частности, задержки наиболее ощутимы у международного рейса №10/9 Будапешт — Киев, сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет УНН.

Детали

"В Киевской области в результате падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался обесточенным. Это повлекло задержку целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутима задержка у рейса №10/9 Будапешт — Киев", - говорится в сообщении.

Препятствие на железной дороге ликвидировали: контактная сеть восстановлена, напряжение подано, и поезда постепенно возобновляют движение; для тех рейсов, которые прибудут в Киев во время комендантского часа, организованы автобусные трансферы по городу при содействии КГГА.

В Киеве 9 января введут дублирующие автобусные маршруты из-за непогоды