Движение поездов в Киевской области замедлено из-за падения опоры на контактную сеть
Киев • УНН
Из-за неблагоприятных погодных условий в Киевской области замедлено движение поездов, в частности рейса №10/9 Будапешт — Киев. Препятствие устранено, движение восстанавливается, для прибывших во время комендантского часа организованы трансферы.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Киевской области замедлено движение ряда поездов, в частности, задержки наиболее ощутимы у международного рейса №10/9 Будапешт — Киев, сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет УНН.
Детали
"В Киевской области в результате падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался обесточенным. Это повлекло задержку целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутима задержка у рейса №10/9 Будапешт — Киев", - говорится в сообщении.
Препятствие на железной дороге ликвидировали: контактная сеть восстановлена, напряжение подано, и поезда постепенно возобновляют движение; для тех рейсов, которые прибудут в Киев во время комендантского часа, организованы автобусные трансферы по городу при содействии КГГА.
