Движение поездов в Киевской области замедлено из-за падения опоры на контактную сеть

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 14217 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 18049 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 22097 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 28361 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 19834 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15471 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12993 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17768 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13854 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 52181 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4.4м/с
93%
727мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 22327 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир8 января, 13:29 • 13079 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю8 января, 13:50 • 11712 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 15581 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию15:47 • 9594 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 6480 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 14219 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 15683 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 28368 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 71104 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Белый дом
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 37303 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 40567 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 64445 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 83531 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 124917 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Дипломатка

Движение поездов в Киевской области замедлено из-за падения опоры на контактную сеть

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Из-за неблагоприятных погодных условий в Киевской области замедлено движение поездов, в частности рейса №10/9 Будапешт — Киев. Препятствие устранено, движение восстанавливается, для прибывших во время комендантского часа организованы трансферы.

Движение поездов в Киевской области замедлено из-за падения опоры на контактную сеть

Из-за неблагоприятных погодных условий в Киевской области замедлено движение ряда поездов, в частности, задержки наиболее ощутимы у международного рейса №10/9 Будапешт — Киев, сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет УНН.

Детали

"В Киевской области в результате падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался обесточенным. Это повлекло задержку целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутима задержка у рейса №10/9 Будапешт — Киев", - говорится в сообщении.

Препятствие на железной дороге ликвидировали: контактная сеть восстановлена, напряжение подано, и поезда постепенно возобновляют движение; для тех рейсов, которые прибудут в Киев во время комендантского часа, организованы автобусные трансферы по городу при содействии КГГА.

В Киеве 9 января введут дублирующие автобусные маршруты из-за непогоды08.01.26, 22:22 • 760 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Отключение света
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Украинская железная дорога
Будапешт
Киев