В Киеве 9 января введут дублирующие автобусные маршруты из-за непогоды

17:08 • 13171 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 17006 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 21168 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 27183 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 19217 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15252 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12837 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17686 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13758 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 51823 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Эксклюзивы
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на Прикарпатье 8 января, 12:02 • 21649 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир 8 января, 13:29 • 12484 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю 8 января, 13:50 • 10940 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс" 15:30 • 14580 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию 15:47 • 8134 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант 18:39 • 5216 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 13171 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 14677 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 27183 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 70562 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Белый дом
Днепропетровская область
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія" 8 января, 08:37 • 37031 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN 7 января, 14:22 • 40221 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек" 6 января, 12:31 • 64201 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж 5 января, 21:31 • 83297 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате 4 января, 17:30 • 124686 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Фильм

В Киеве 9 января введут дублирующие автобусные маршруты из-за непогоды

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Киеве 9 января введут дублирующие автобусные маршруты из-за непогоды. Ночью задействуют до 40 троллейбусов и 25 трамваев для поддержания контактной сети.

В Киеве 9 января введут дублирующие автобусные маршруты из-за непогоды

В Киеве ночью планируют задействовать до 40 троллейбусов и до 25 трамваев для поддержания контактной сети, днем 9 января будут введены дублирующие автобусные маршруты. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Подробности

Ночное движение электротранспорта будет введено во избежание обледенения контактной сети.

Электротранспорт будет двигаться в соответствии с фактическими погодными условиями.

Для обеспечения транспортного сообщения организованы дублирующие автобусные маршруты на следующих направлениях:

  • вместо скоростного трамвая маршрутов № 1 и № 3 – автобусное сообщение между ул. Старовокзальной и ст. «Жюля Верна»;
    • вместо трамвайных маршрутов № 12 и № 17 – автобусное сообщение между пл. Тараса Шевченко и Пуща-Водицей.

      В Департаменте отмечают, что организация дублирующих маршрутов происходит в оперативном режиме, прежде всего на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком.

      Энергетики в Киеве и области переходят в усиленный режим работы из-за непогоды и 10-градусных морозов08.01.26, 16:54 • 1952 просмотра

      Кроме того, из-за сложных погодных условий на отдельных участках города фиксируются случаи падения деревьев, что может приводить к временным задержкам в движении пассажирского транспорта. Все соответствующие службы оперативно реагируют на такие случаи и принимают меры для скорейшей ликвидации последствий.

      В то же время из-за значительного количества и интенсивности осадков бригады дорожно-эксплуатационных управлений работают в оперативном режиме. Специалисты осуществляют работы на участках возможного и непродолжительного застоя талой воды.

      В связи с непогодой горожан и гостей столицы призывают по возможности воздержаться от поездок на собственном автомобильном транспорте и пользоваться общественным транспортом; водителей – не парковать транспортные средства на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе спецтехники; пешеходов – быть внимательными и осторожными, двигаться только по тротуарам и переходить дорогу в определенных местах.

      Киевлян просят подготовиться к похолоданию и обстрелам: озвучены рекомендации08.01.26, 16:36 • 2850 просмотров

      Ольга Розгон

      ОбществоКиев
      Морозы в Украине
      Техника
      Энергетика
      Снег в Украине
      Электроэнергия
      Киевская городская государственная администрация
      Киев