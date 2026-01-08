В Киеве 9 января введут дублирующие автобусные маршруты из-за непогоды

В Киеве ночью планируют задействовать до 40 троллейбусов и до 25 трамваев для поддержания контактной сети, днем 9 января будут введены дублирующие автобусные маршруты. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Подробности

Ночное движение электротранспорта будет введено во избежание обледенения контактной сети.

Электротранспорт будет двигаться в соответствии с фактическими погодными условиями.

Для обеспечения транспортного сообщения организованы дублирующие автобусные маршруты на следующих направлениях:

вместо скоростного трамвая маршрутов № 1 и № 3 – автобусное сообщение между ул. Старовокзальной и ст. «Жюля Верна»;

вместо трамвайных маршрутов № 12 и № 17 – автобусное сообщение между пл. Тараса Шевченко и Пуща-Водицей.

В Департаменте отмечают, что организация дублирующих маршрутов происходит в оперативном режиме, прежде всего на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком.

Кроме того, из-за сложных погодных условий на отдельных участках города фиксируются случаи падения деревьев, что может приводить к временным задержкам в движении пассажирского транспорта. Все соответствующие службы оперативно реагируют на такие случаи и принимают меры для скорейшей ликвидации последствий.

В то же время из-за значительного количества и интенсивности осадков бригады дорожно-эксплуатационных управлений работают в оперативном режиме. Специалисты осуществляют работы на участках возможного и непродолжительного застоя талой воды.

В связи с непогодой горожан и гостей столицы призывают по возможности воздержаться от поездок на собственном автомобильном транспорте и пользоваться общественным транспортом; водителей – не парковать транспортные средства на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе спецтехники; пешеходов – быть внимательными и осторожными, двигаться только по тротуарам и переходить дорогу в определенных местах.

