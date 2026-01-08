У Києві 9 січня запровадять дублюючі автобусні маршрути через негоду

У Києві вночі планують задіяти до 40 тролейбусів і до 25 трамваїв для підтримки контактної мережі, вдень 9 січня будуть запроваджені дублюючі автобусні маршрути. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Деталі

Нічний рух електротранспорту буде запроваджено для уникнення обледеніння контактної мережі.

Електротранспорт рухатиметься відповідно до фактичних погодних умов.

Для забезпечення транспортного сполучення організовано дублюючі автобусні маршрути на таких напрямках:

замість швидкісного трамвая маршрутів № 1 та № 3 – автобусне сполучення між вул. Старовокзальною та ст. “Жуля Верна”;

замість трамвайних маршрутів № 12 та № 17 – автобусне сполучення між пл. Тараса Шевченка та Пуща-Водицею.

У Департаменті наголошують, що організація дублюючих маршрутів відбувається в оперативному режимі, насамперед на маршрутах із найбільшим пасажиропотоком.

Окрім того, через складні погодні умови на окремих ділянках міста фіксуються випадки падіння дерев, що може призводити до тимчасових затримок у русі пасажирського транспорту. Усі відповідні служби оперативно реагують на такі випадки та вживають заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків.

Водночас через значну кількість та інтенсивність опадів бригади шляхово-експлуатаційних управлінь працюють в оперативному режимі. Фахівці здійснюють роботи на ділянках можливого та нетривалого застою талої води.

У зв’язку з негодою містян та гостей столиці закликають за можливості утриматися від поїздок на власному автомобільному транспорті та користуватися громадським транспортом; водіїв – не паркувати транспортні засоби обабіч доріг, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки; пішоходів – бути уважними та обережними, рухатися лише тротуарами та переходити дорогу у визначених місцях.

