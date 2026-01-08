У Києві 9 січня запровадять дублюючі автобусні маршрути через негоду

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 13246 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 17087 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 21237 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 27268 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 19263 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 15274 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 12855 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17699 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13768 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 51845 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.3м/с
93%
727мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo8 січня, 12:02 • 21745 перегляди
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 8 січня, 13:29 • 12560 перегляди
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі8 січня, 13:50 • 11047 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 14715 перегляди
"Зроблено для тебе". Третій армійський корпус Білецького запустив нову рекрутингову кампанію15:47 • 8318 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto18:39 • 5286 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів17:08 • 13234 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 14733 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 27260 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 70592 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Білий дім
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 37047 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 40242 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 64214 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 83311 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 124699 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Фільм

У Києві 9 січня запровадять дублюючі автобусні маршрути через негоду

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У Києві 9 січня запровадять дублюючі автобусні маршрути через негоду. Вночі задіють до 40 тролейбусів і 25 трамваїв для підтримки контактної мережі.

У Києві 9 січня запровадять дублюючі автобусні маршрути через негоду

У Києві вночі планують задіяти до 40 тролейбусів і до 25 трамваїв для підтримки контактної мережі, вдень 9 січня будуть запроваджені дублюючі автобусні маршрути. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Деталі

Нічний рух електротранспорту буде запроваджено для уникнення обледеніння контактної мережі.

Електротранспорт рухатиметься відповідно до фактичних погодних умов.

Для забезпечення транспортного сполучення організовано дублюючі автобусні маршрути на таких напрямках:

  • замість швидкісного трамвая маршрутів № 1 та № 3 – автобусне сполучення між вул. Старовокзальною та ст. “Жуля Верна”;
    • замість трамвайних маршрутів № 12 та № 17 – автобусне сполучення між пл. Тараса Шевченка та Пуща-Водицею.

      У Департаменті наголошують, що організація дублюючих маршрутів відбувається в оперативному режимі, насамперед на маршрутах із найбільшим пасажиропотоком.

      Енергетики у Києві та області переходять в посилений режим роботи через негоду та 10-градусні морози08.01.26, 16:54 • 1952 перегляди

      Окрім того, через складні погодні умови на окремих ділянках міста фіксуються випадки падіння дерев, що може призводити до тимчасових затримок у русі пасажирського транспорту. Усі відповідні служби оперативно реагують на такі випадки та вживають заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків.

      Водночас через значну кількість та інтенсивність опадів бригади шляхово-експлуатаційних управлінь працюють в оперативному режимі. Фахівці здійснюють роботи на ділянках можливого та нетривалого застою талої води.

      У зв’язку з негодою містян та гостей столиці закликають за можливості утриматися від поїздок на власному автомобільному транспорті та користуватися громадським транспортом; водіїв – не паркувати транспортні засоби обабіч доріг, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки; пішоходів – бути уважними та обережними, рухатися лише тротуарами та переходити дорогу у визначених місцях.

      Киян просять підготуватися до похолодання та обстрілів: озвучені рекомендації08.01.26, 16:36 • 2852 перегляди

      Ольга Розгон

      СуспільствоКиїв
      Морози в Україні
      Техніка
      Енергетика
      Сніг в Україні
      Електроенергія
      Київська міська державна адміністрація
      Київ