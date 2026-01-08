Рух поїздів на Київщині сповільнений через падіння опори на контактну мережу

Через несприятливі погодні умови на Київщині сповільнено рух низки поїздів, зокрема, затримки найбільше відчутні у міжнародного рейсу №10/9 Будапешт — Київ, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", пише УНН.

Деталі

"На Київщині в результаті падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою. Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса Nº10/9 Будапешт — Київ", - йдеться в повідомленні.

Перешкоду на залізниці ліквідували: контактну мережу відновлено, напругу подано, і поїзди поступово відновлюють рух; для тих рейсів, які прибудуть до Києва під час комендантської години, організовано автобусні трансфери по місту за сприяння КМДА.

