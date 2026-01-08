$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
8 січня, 14:11 • 18111 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 22159 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
8 січня, 13:48 • 28442 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 19883 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 15493 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 13008 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17776 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13863 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 52201 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Рух поїздів на Київщині сповільнений через падіння опори на контактну мережу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Через несприятливі погодні умови на Київщині сповільнено рух поїздів, зокрема рейсу №10/9 Будапешт — Київ. Перешкоду ліквідовано, рух відновлюється, для прибулих під час комендантської години організовано трансфери.

Рух поїздів на Київщині сповільнений через падіння опори на контактну мережу

Через несприятливі погодні умови на Київщині сповільнено рух низки поїздів, зокрема, затримки найбільше відчутні у міжнародного рейсу №10/9 Будапешт — Київ, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", пише УНН.

Деталі

"На Київщині в результаті падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою. Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса Nº10/9 Будапешт — Київ", - йдеться в повідомленні.

Перешкоду на залізниці ліквідували: контактну мережу відновлено, напругу подано, і поїзди поступово відновлюють рух; для тих рейсів, які прибудуть до Києва під час комендантської години, організовано автобусні трансфери по місту за сприяння КМДА.

У Києві 9 січня запровадять дублюючі автобусні маршрути через негоду08.01.26, 22:22 • 790 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Відключення світла
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Українська залізниця
Будапешт
Київ