Рух поїздів на Київщині сповільнений через падіння опори на контактну мережу
Київ • УНН
Через несприятливі погодні умови на Київщині сповільнено рух поїздів, зокрема рейсу №10/9 Будапешт — Київ. Перешкоду ліквідовано, рух відновлюється, для прибулих під час комендантської години організовано трансфери.
Через несприятливі погодні умови на Київщині сповільнено рух низки поїздів, зокрема, затримки найбільше відчутні у міжнародного рейсу №10/9 Будапешт — Київ, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", пише УНН.
Деталі
"На Київщині в результаті падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою. Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса Nº10/9 Будапешт — Київ", - йдеться в повідомленні.
Перешкоду на залізниці ліквідували: контактну мережу відновлено, напругу подано, і поїзди поступово відновлюють рух; для тих рейсів, які прибудуть до Києва під час комендантської години, організовано автобусні трансфери по місту за сприяння КМДА.
У Києві 9 січня запровадять дублюючі автобусні маршрути через негоду08.01.26, 22:22 • 790 переглядiв