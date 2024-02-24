Два года полномасштабной войны: Умеров в годовщину вторжения рф призвал украинцев к единству
Киев • УНН
В годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина выстояла, потому что ее армия и народ выступили единой силой против агрессора.
В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что именно благодаря единству украинского народа удалось сдержать врага два года назад. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
2 года назад гибридная агрессия россии, которая длилась уже 8 лет, стала полномасштабной войной против нашего народа и государства. Враг собирался нас уничтожить за три дня. Но единство войска и народа дали достойный отпор. Которого не ожидал агрессор. Которого не ожидал никто в мире
Он напомнил, как Силы обороны сдерживали превосходящие силы россиян в лесах Черниговщины и Киевщины и в степях Приазовья и Причерноморья. Умеров также отметил, что тогда сотни тысяч мужчин стояли в очередях в ТКЦ, чтобы защитить своих родных и близких, присоединившись в ряды Сил безопасности и обороны.
В те февральские дни мы выстояли, потому что действовали как единый организм. Мы показали сами себе, мы показали врагу, мы показали миру, что строки национального гимна "в ріднім краю панувати не дамо нікому" - это часть национального самосознания украинского народа. В те февральские дни Силы безопасности и обороны сделали первые шаги на пути к Победе. И мы продолжаем этот путь сейчас
Умеров рассказал, что сегодня Силы обороны ежедневно уничтожают более 1000 оккупантов и превращают в металлолом десятки танков, БМП и артсистем.
Зато Украина постоянно усиливается новейшей техникой, как украинского так и иностранного производства.
"Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная": Шольц в годовщину полномасштабного вторжения рф24 февраля 2024, 08:33 • 15864 просмотра
По словам министра обороны, предприятия ОПК работают на полную мощность, а рекрутинговые центры предоставляют военнообязанным всю необходимую информацию, чтобы вчерашние гражданские были профессиональными защитниками и защитницами.
Глава министерства обороны также поблагодарил международных партнеров за военную и финансовую поддержку Украины. В частности за предоставление технологий, совместное производство и локализацию в Украине
Только в единстве и соответственности мы сможем сделать так, что вся территория Украины будет за спинами наших защитников и защитниц. Это будет день выхода Сил безопасности и обороны на государственные границы Украины. Это будет день нашей Победы! Каждый день мы совместно приближаемся к этой цели.
Напомним
В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поблагодарил всех защитников, которые отражают атаки оккупантов в составе Сил обороны.
Два года полномасштабной войны: Умеров в годовщину вторжения рф призвал украинцев к единству
В годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина выстояла, потому что ее армия и народ выступили единой силой против агрессора.
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