Два роки повномасштабної війни: Умєров у річницю вторгнення рф закликав українців до єдності

У роковини повномасштабного вторгнення рф в України міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що саме завдяки єдності українського народу вдалось стримати ворога два роки тому. Про це Умєров написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

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2 роки тому гібридна агресія росії, яка тривала вже 8 років, стала повномасштабною війною проти нашого народу і держави. Ворог збирався нас знищити за три дні. Але єдність війська і народу дали гідну відсіч. Якої не очікував агресор. Якої не очікував ніхто в світі - заявив Умєров.

Він нагадав, як Сили оборони стримували переважаючи сили росіян в лісах Чернігівщини і Київщини та в степах Приазовʼя та Причорноморʼя. Умєров також зауважив, що тоді сотні тисяч чоловіків стояли в чергах до ТКЦ, щоб захистити своїх рідних і близьких, приєднавшись до лав Сил безпеки і оборони.

В ті лютневі дні ми вистояли, бо діяли як єдиний організм. Ми показали самі собі, ми показали ворогу, ми показали світу, що рядки національного гімну "в ріднім краю панувати не дамо нікому" – це частина національної самосвідомості українського народу. В ті лютневі дні Сили безпеки і оборони зробили перші кроки на шляху до Перемоги. І ми продовжуємо цей шлях зараз - підкреслив міністр оборони.

Умєров розповів, що сьогодні Сили оборони щоденно знищують більше 1000 окупантів і перетворюють на металобрухт десятки танків, БМП та артсистем.

Натомість Україна постійно посилюється новітньою технікою, як українського так і іноземного виробництва.

"Україна вистоїть, тому що вона сильна і мужня": Шольц в роковини повномасштабного вторгнення рф

За словами міністра оборони, підприємства ОПК працюють на повну потужність, а рекрутингові центри надають військовозобовʼязаним всю потрібну інформацію, щоб вчорашні цивільні були фаховими захисниками та захисницями.

Очільник міністерства оборони також подякував міжнародним партнерам за військову та фінансову підтримку України. Зокрема за надання технологій, спільне виробництво та локалізацію в Україні

Лише в єдності та співвідповідальності ми зможемо зробити так, що вся територія України буде за спинами наших захисників та захисниць. Це буде день виходу Сил безпеки та оборони на державні кордони України. Це буде день нашої Перемоги! Кожен день ми спільно наближаємося до цієї мети. - наголосив Рустем Умєров.

Нагадаємо

У роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував всім захисникам, які відбивають атаки окупантів у складі Сил оборони.