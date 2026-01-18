В результате вражеских обстрелов в Донецкой области пострадали два человека, повреждено 29 гражданских объектов - Нацполиция

Фото: Национальная полиция Украины

В результате ударов БПЛА "Герань-3" и FPV-дрона по населенным пунктам Донецкой области ранения получили два человека. Разрушениям подверглись 29 гражданских объектов, из них 21 жилой дом. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Подробности

В Донецкой области два человека пострадали от российских обстрелов. Под огнем находились 7 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, поселок Райгородок, села Кондратовка, Осиково, Петровка Первая, Спасско-Михайловка. Разрушениям подверглись 29 гражданских объектов, из них 21 жилой дом - говорится в сообщении.

Сообщается, что по селу Спасско-Михайловка россия ударила двумя БПЛА "Герань-3" - ранен гражданский, а в Кондратовке в результате попадания FPV-дрона травмирован человек.

Напомним

В Синельниковском районе Днепропетровской области шесть человек получили ранения в результате вражеского обстрела. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, выбиты окна и двери.