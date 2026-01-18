$43.180.08
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 7898 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
08:25 • 12356 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 36427 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 61773 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 36558 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 46760 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 52930 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 43102 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 67298 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
публикации
Эксклюзивы
В результате вражеских обстрелов в Донецкой области пострадали два человека, повреждено 29 гражданских объектов - Нацполиция

Киев • УНН

 • 238 просмотра

В Донецкой области в результате ударов БПЛА "Герань-3" и FPV-дрона по населенным пунктам ранены два человека. Разрушено 29 гражданских объектов, включая 21 жилой дом.

В результате вражеских обстрелов в Донецкой области пострадали два человека, повреждено 29 гражданских объектов - Нацполиция
Фото: Национальная полиция Украины

В результате ударов БПЛА "Герань-3" и FPV-дрона по населенным пунктам Донецкой области ранения получили два человека. Разрушениям подверглись 29 гражданских объектов, из них 21 жилой дом. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Подробности

В Донецкой области два человека пострадали от российских обстрелов. Под огнем находились 7 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, поселок Райгородок, села Кондратовка, Осиково, Петровка Первая, Спасско-Михайловка. Разрушениям подверглись 29 гражданских объектов, из них 21 жилой дом

- говорится в сообщении.

Сообщается, что по селу Спасско-Михайловка россия ударила двумя БПЛА "Герань-3" - ранен гражданский, а в Кондратовке в результате попадания FPV-дрона травмирован человек.

Напомним

В Синельниковском районе Днепропетровской области шесть человек получили ранения в результате вражеского обстрела. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, выбиты окна и двери.

Павел Башинский

