10:58 • 7106 перегляди
08:25 • 12128 перегляди
17 січня, 12:49 • 36066 перегляди
17 січня, 12:29 • 61271 перегляди
17 січня, 09:19 • 36426 перегляди
17 січня, 00:18 • 46646 перегляди
16 січня, 18:27 • 52833 перегляди
16 січня, 18:20 • 43021 перегляди
16 січня, 17:23 • 67096 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині постраждало двоє людей, пошкоджено 29 цивільних обʼєктів - Нацполіція

Київ • УНН

 • 82 перегляди

На Донеччині внаслідок ударів БПЛА "Герань-3" та FPV-дрона по населеним пунктам поранено двох осіб. Зруйновано 29 цивільних об'єктів, включаючи 21 житловий будинок.

Фото: Національна поліція Укаїн

Унаслідок ударів БПЛА "Герань-3" та FPV-дрона по населеним пунктам Донеччини поранень зазнали двоє осіб. Руйнувань зазнали 29 цивільних об'єктів, з них 21 житловий будинок. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

На Донеччині двоє людей постраждали від російських обстрілів. Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, селище Райгородок, села Кіндратівка, Осикове, Петрівка Перша, Спасько-Михайлівка. Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, по селу Спасько-Михайлівка росія вдарила двома БпЛА "Герань-3" - поранено цивільну особу, а у Кіндратівці внаслідок влучання FPV-дрона травмовано людину.

Нагадаємо

У Синельниківському районі Дніпропетровської області шестеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, вибито вікна та двері.

Павло Башинський

