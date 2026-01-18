Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині постраждало двоє людей, пошкоджено 29 цивільних обʼєктів - Нацполіція

Фото: Національна поліція Укаїн

Унаслідок ударів БПЛА "Герань-3" та FPV-дрона по населеним пунктам Донеччини поранень зазнали двоє осіб. Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

На Донеччині двоє людей постраждали від російських обстрілів. Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, селище Райгородок, села Кіндратівка, Осикове, Петрівка Перша, Спасько-Михайлівка. Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, по селу Спасько-Михайлівка росія вдарила двома БпЛА "Герань-3" - поранено цивільну особу, а у Кіндратівці внаслідок влучання FPV-дрона травмовано людину.

Нагадаємо

У Синельниківському районі Дніпропетровської області шестеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, вибито вікна та двері.