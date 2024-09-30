Дожди и до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня

На западе Украины сегодня ожидаются дожди, местами значительные. На остальной территории будет преимущественно сухо и тепло. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 30 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях дожди, ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° тепла.

На остальной территории без осадков, лишь в Киевской и Черниговской областях ночью местами кратковременный дождь; температура ночью 9-14°, на побережье морей до 16°, днем 20-25°, в большинстве северных областей ночью 6-11°, днем 14-19°.

Ветер северный, на юге и востоке восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области

Ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 14-19°, в Киеве ночью 9-11°, днем 17-19°.